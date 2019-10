Klagestorm over fagforening

Problemer med telefonsælgere, der gang på gang uønsket ringer.

Det har fået 33 borgere til at klage til ombudsmanden over den gule fagforening Det Faglige Hus i perioden 1. juni til 23. oktober 2019. I alt har 54 personer klaget over fagforeningen i perioden.

Sådan skriver fagbladet A4 NU.

Til sammenligning har andre fagforeninger som Krifa og 3F modtaget meget få klager - henholdsvis én og tre i samme periode.

- Det er vores opfattelse, at det er et forholdsvist højt antal klager. Til sammenligning har vi modtaget omkring 1.000 klager over uanmodet telefonisk henvendelse i alt i perioden, siger jurist hos Forbrugerombudsmanden Frederik Lars von Bülow til A4 Nu.

I hele 2018 fik ombudsmanden 24 klager over Det Faglige Hus. Dermed er der altså tale om en markant stigning i år.

Hos Det Faglige Hus ærgre man siger over klagesagerne. Det fortæller Kommunikationschef Mette juul til A4:

- Med mange opkald er der også risiko for opkald til personer, der ikke ønsker dette, og instruksen er straks at afslutte samtalen på en høflig måde.