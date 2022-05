Klam anklage: Kunder raser mod sushisted

Ved du noget? Så skriv til journalisten her.

Sushi med en hveps og med dyrelort.

Det er nogle af de ikke så heldige beskyldninger, der har ramt restauranten Lucky Sushi i Køge.

En sort dims

En af anklagerne kommer fra 31-årige Sabrina Petersen, der torsdag 26. maj 2022 købte sushi fra restauranten, som hun straks indtog i bilen på en køretur med sin ven.

Da hun var nået igennem cirka ti stykker sushi, opdagede hun pludselig en 'sort dims', som hun genkendte som muse- eller rotteekstrementer.

- Jeg har selv haft muse- og rotteproblemer. Jeg tænkte, 'det der ligner ikke noget, der skal være i min mad', fortæller Sabrina Petersen.

- Jeg fik det så dårligt. Bare tanken om, at jeg har spist noget, der kommer fra en muse- eller rottenumse.

Sabrina Petersen mistænker det for at være muse- eller rottelort. Privatfoto

Vil have penge tilbage

Sabrina Petersen fortæller, at hun derefter ringede til restauranten. Her var svaret ifølge Sabrina Petersen, at de ikke har mus, og at det er hende selv, der har puttet det i maden.

- De er fulde af lort. Bogstaveligt talt. Jeg synes, det er plat, de ikke tager ansvar, lyder det fra den 31-årige kunde, som fortæller, at hun efter episoden har haft ondt i maven.

Sabrina Petersen sendte efterfølgende en mail, hvor hun kræver sine penge tilbage. Men det krav afviser restauranten, fortæller hun.

Sabrina Petersen sendte efter episoden en mail til Lucky Sushi i Køge. Skærmfoto

Afviser

Hos Lucky Sushi i Køge er de bekendt med episoden - men de afviser, at der er mus i deres restaurant og fortæller, at de førhen har oplevet, at folk selv putter ting i maden for at slippe for at betale.

- Vi har ikke mus. Det er ikke muligt. Jeg ved ikke, hvad det er, men jeg er helt sikker på, at det ikke er fra os, lyder det fra Lin Bing, som sammen med sin kone driver Lucky Sushi i Køge.

- Hvordan kan I vide, det ikke er fra jer?

- Vi har folk, der pakker maden. De har ikke set det her.

- Jeg ved ikke, hvad det er. Måske glas eller plastik. Men det er ikke fra os.

- Men uanset hvad, det er, synes du så, det ligner noget, der bør være i maden?

- Nej. Men det er ikke fra os. Vi har ikke den slags ting.

- Hvis det er fra os, burde det være inde i risen eller sushien. Og så skulle vi selvfølgelig tage det alvorligt. Men det er ikke inde i sushien.

- I har en del dårlige anmeldelser på Trustpilot fra blandt andet folk, der skriver, de er blevet syge. Hvad mener du om det?

- Vi er selvfølgelig meget opmærksomme på det.

- Men hvis folk er glade, siger de aldrig noget. Vi har mange glade kunder.

- Så I mener, alt er fint hos jer?

- Fra vores side af gør vi alt professionelt.

- Men hvis det bliver bevist, at det er en muselort fra vores restaurant, så tager vi det fulde ansvar for det. Intet problem. Men hvis det ikke er, er vi også nødt til at tage det (anklagen, red.) alvorligt, slutter Lin Bing.

Hveps i maden

Ekstra Bladet har været i kontakt med en anden kvinde, som fortæller, at hun under et besøg på restauranten i april fandt en hveps i sin sushi.

- Inde i et af stykkerne var der en kæmpe dronningehveps. Det var virkelig ulækkert, fortæller Sofie Holdgaard, som med det samme henvendte sig til personalet.

- De sagde: 'Den er selv fløjet ind i maden.' Men den var død, så det var den helt sikkert ikke.

Hun fortæller, at Lucky Sushi krævede fuld betaling for maden. Efterfølgende sendte hun en mail til dem, som hun ikke har fået svar på.

Lin Bing siger, at han ikke er blevet informeret om den episode.

Gavekort og advokat

Lucky Sushi har efterfølgende henvendt sig til Sabrina Petersen efter episoden med den påståede muselort.

Den lille genstand er blevet forseglet og gemt som bevismateriale, fortæller Sabrina Petersen. Privatfoto

De har tilbudt hende et gavekort til restauranten - og meddelt hende, at de vil kontakte en advokat, fortæller Sabrina Petersen. Lucky Sushi mener, hun kommer med falske beskyldninger.

- De kan bare kontakte en advokat, fortæller Sabrina Petersen, som har afvist tilbuddet om et gavekort.

Ekstra Bladet blev søndag aften kontaktet af distriktschefen for Lucky Sushi-kæden, der dog ikke ønskede at udtale sig.