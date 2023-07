Klam Netto: 'Indtørret kødsaft'

Første gang gik den lige. Anden gang faldt hammeren.

Da Fødevarestyrelsen i maj sidst besøgte Netto i Svogerslev ved Roskilde, blev det noteret, at der i butikkens kølemontre både var indtørret kødsaft og mælkerester på menuen.

Butikken slap med en indskærpelse, men allerede to måneder senere var de klamme plamager - og Fødevarestyrelsens udsendte - tilbage igen.

I Fødevarestyrelsens kontrolrapport fra 14. juli lyder det om det ulækre kølemontre:

'I mælkekølerum ses fødevarerester på undersiden af hylder, indtørret mælkerest under mælkevogn. I 3 kølemontre med fersk kød og fisk ses flere plamager af indtørret kødsaft i bunden af køleren både ved svinekød, kylling og fisk'.

Bøde og sanktioner

Som det fremgår af rapporten, har Netto ikke formået at efterleve kravene fra Fødevarestyrelsen om at gøre rent i både mælke- og kødafdelingen.

Derfor udløser det en bøde på hele 15.000 kroner til butikken i Svogerslev.

Og da der gentagne gange har været problemer med hygiejnen, kan Fødevarestyrelsen nu tage skrappere midler i brug.

'Virksomheden har fået anmærkninger for overtrædelser af fødevarelovgivningen på minimum tre ud af de seneste fire kontrolbesøg. Det giver Fødevarestyrelsen mulighed for at tage skærpede sanktioner i brug under visse forudsætninger', lyder det videre i kontrolrapporten.

'Meget høje standarder'

Ekstra Bladet har forsøgt at få svar fra den pågældende butik på, hvorfor der ikke er gjort rent, selvom Fødevarestyrelsen påpegede akkurat samme problem ved sidste besøg.

Distriktschef i Netto Nicolas Wilffeld skriver i et skriftligt svar, at fejlen denne gang blev rettet hurtigt:

'Vi har altid meget høje standarder for rengøringen i vores butikker, og er naturligvis ærgerlige over Fødevarestyrelsens observationer.

At rengøringen under en hylde, under en mælkevogn samt i bunden af køleren var utilfredsstillende, kunne vi heldigvis hurtigt rette op, og den sure smiley bruger vi naturligvis som en venlig reminder til os selv om, hvilke krav vi stiller til vores rengøring.'