Klam stank hærger: - Folk vågner om natten

Christian Arendorf bor et par kilometer uden for Roskilde og er voldsomt plaget af den stank, der hærger området

En stank af kompost har i dagevis hængt over Roskilde, og det er så slemt, at beboerne vågner om natten og ikke kan lufte ud i deres hjem.

Det fortæller 39-årige Christian Arendorf, der bor i Vindinge sammen med sin kone og to børn.

- Vi kan ikke være ude i haven, fordi det er så generende, lyder det fra ham.

- Det er irriterende, når det er varmt, for vi kan ikke få lufte ud, uden at der lugter af kompost.

Ifølge kommunen kommer stanken fra netop kompost, der er hældt ud på en mark uden for byen, og derfra har lugten spredt sig.

- Det lugter ligesom, hvis du har en gang vådt græs, som du lukker inde i en pose og så åbner op et par dage senere, forklarer Christian Arendorf om lugten.

Snakken går

Christian Arendorf står bag Facebook-siden 'Os der er i mod lugten over Roskilde', som der i skrivende stund er der 1816 personer, der synes godt om.

Han startede Facebook-siden i 2014, og han fortæller, at der siden dengang har lugtet i perioder, men at denne omgang er ekstrem.

- Nu er det rigtig slemt, og jeg har fået meldinger, om at der lugter helt inde fra midtbyen, siger han.

- Der er nogle, der skriver til mig, at folk vågner af det om natten.

Og den heftige stank er noget, der optager borgerne i Roskilde.

- Det snakker man meget om. Og det er sjovt nok mest, når det lugter, at man snakker om det, fortæller Christian Arendorf.

Kompost skal fjernes

På grund af lugtgenerne har han kontaktet kommunen, og her skriver afdelingschef i Roskilde Kommune Kim Dahlstrøm i en mail til Ekstra Bladet, at kommunen er opmærksomme på problemet.

'Når borgere henvender sig om generende lugte, så tager vi altid ud for at finde ud af, hvor lugten kommer fra og for at vurdere, hvor slemt det er. Hvis lugten er meget generende, henvender vi os til det sted, lugten kommer fra, for at få stoppet den generende lugt,' forklarer han i mailen.

'Kan vi ikke det i dialog med ejeren, så indskærper vi, at lugten skal stoppes, og følger eventuelt op med et påbud eller et forbud,' skriver han videre.

Da kommunen har fastslået at de seneste dages stank kommer fra aflæsset kompost, oplyser de, at de har rettet henvendelse til ejeren af den stinkende bunke, og at de holder øje med, om ejeren får fjernet det.