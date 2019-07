Klam 'trend' spreder sig: Kan koste 20 års fængsel

Hold godt øje med de varer, du putter i indkøbsvognen, når du handler. Du kan risikere, at kunden før dig har været i lidt for tæt kontakt med det.

Den seneste i rækken af videoer, hvor folk åbner en vare, propper det i munden og sætter det tilbage har set dagens lys på Twitter.

Denne gang er det Twitter-brugeren Bameron Nicole Smith, der åbner en flaske mundskyl, gurgler lidt af indholdet, spytter det tilbage i flasken og sætter den på hylden igen, som du kan se i videoen øverst i artiklen.

'I kællinger uden mundhygiejne kan tage det her som et hint,' står der i teksten over videoen.

I videoen kan man høre Bameron fortælle, at det har været en vanvittig morgen, og da vedkommende er færdig med at skylle munden, når personen lige at fortælle, at indholdet er dejlig frisk og smager af mint, inden Bameron går videre.

Det hele startede med en anden video af en pige, der tog låget af en bøtte med is og slikkede på indholdet, inden hun grinende satte låget på plads og smed bøtten ind på køl igen.

Artiklen fortsætter under opslaget ...

Det er strafbart at slikke en vare og sætte den tilbage på hylden, og derfor gik politiet i Texas straks i gang med at lede efter kvinden. Ifølge flere medier stod hun til op mod 20 års fængsel for sin opførsel.

Ifølge CBS News kommer det dog ikke til at gå så galt. Politiet har fundet frem til kvindens identitet og oplyser, at fordi hun er under den kriminelle lavalder, så er sagen videregivet til børneretsafdelingen i Texas.

Desværre har pigens handling skabt en reaktion fra folk, der efterligner hende og deltager i en form for 'udfordring'. En anden Twitter-bruger har ligeledes delt en video, hvor han tager en ordentlig bid af en bøtte med is.

Artiklen fortsætter under opslaget ...

En video af en anden kvinde, der tydeligt er inspireret af Blue Bell-ice cream-pigen så også dagens lys i umiddelbart efter.

Artiklen fortsætter under opslaget ...

That Blue Bell ice cream girl has started something. pic.twitter.com/6tWRSW3MTQ — Tunde, MPAS, PA-C (@GatorPA_) July 2, 2019

Flere brugere har kommenteret på videoerne og kaldt dem et desperat forsøg på likes, mens andre mener, at personerne har købt varerne umiddelbart efter.

Under alle omstændigheder er Bameron Nicole Smiths video set mere end 15 millioner gange, kommenteret 13.000 gange, liket over 21.000 gange og retweetet over 7000 gange.

Walmart siger til Daily Mail, at de er ved at undersøge episoden.