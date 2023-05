Klamme toiletter i Nakskov

Top klamme.

Sådan kan du bedst beskrive toiletterne på Stormarkskolen i Nakskov, der er lige nu er blevet genstand for en heftig diskussion på Facebook blandt byens beboere.

Toiletterne på skolen er nemlig blevet så klamme og nedslidte, at flere af skolens elever ikke vil bruge dem og i stedet vælger at holde sig i flere timer.

Det skriver Folketidende.

Pedeller har givet op

Flere borgere undrede sig da også over, hvorfor skolen ikke havde gjort noget ved de uhumske toiletter.

Der viser sig dog at være en forklaring på galskaben.

Ifølge Jan Rasmussen, souschef og afdelingsleder på Stormarkskolen, har skolen nemlig prøvet at rette op på skaderne flere gange uden held.

Faktisk så mange gange, at pedellerne nu har givet op, efter at have kæmpet med graffiti og hærværk gang efter gang.

- Vores holdning til graffiti er jo, at jo hurtigere vi reagerer, jo bedre kan vi minimere, at det griber om sig, så vi forsøger at male over den første streg. Men i kældertoiletterne på Stormarkskolen har vi måttet give op - både med at male og sætte døre op. Vi har hverken penge eller arbejdstid til at blive ved, fortæller konstitueret sektorchef og teamleder, Lotte Lem, til mediet.