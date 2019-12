Klamt eksperiment: Derfor skal du vaske dine hænder!

Lærerne fra Discovery Elementary School i Idaho USA var ikke i tvivl om, at deres eksperiment med muggent brød var lykkedes, da da deres elever reagerede med en enkelt reaktion:

'Ad, hvor ulækkert'.

Dayna Robertson og Jaralee Metcalf havde i en måned lavede et eksperiment, hvor de viste effekterne af et brød, der var blevet berørt af hænder, der ikke var blevet vasket.

Adfærdsspecialist Jaralee Metcalf viste resultatet på sin Facebook-side, hvor et muggent stykke brød var blevet rørt af 17 uvaskede hænder. Til sammenligning var et stykke brød, der også var blevet rørt af 17 hænder - dog vaskede.

Opslaget er lynhutigt gået viralt og er delt over 60.000 gange på de sociale medier.

Til det amerikanske medie TODAY, har lærerne udtalt sig om eksperimentet.

- Eleverne synes virkelig, at det var ulækkert. De har virkelig fået et helt andet syn på det at vaske hænder. De forstår nu, at håndsprit ikke er godt nok, og at de bliver nødt til at bruge vand og sæbe.

The Centers for Disease Control and Prevention i USA fortalte forleden, at det netop nu er sæson for influenza og forkølelse i landet.

Eksperimentet på skolen begyndt i November, hvor læreren forseglede fem forskellige skiver brød i hver deres pose med lukning på. Det gjorde man, så luften ikke ville have en signifikant effekt på eksperimentet og hvornår, brødet begyndte at mugne.

Et af skiverne var rørt af uvaskede hænder. et var rørt af hænder, hvor der var brugt håndsprit, et var rørt af hænder, hvor man havde vasket dem med varmt vand og sæbe, et hvor hænderne lige var tørret af på en computer, inden de rørte brødet og et, hvor læreren havde haft handsker på, mens det blev håndteret, så det ikke var blevet rørt af hænder direkte.

Det rene brød næsten uden effekt. Foto: Facebook/Jaralee Metcalf

En måned senere var resultatet ikke til at tage fejl af.

Brødet hvor hænderne havde været tørret af i computeren var helt sort og ved at gå i opløsning, og det der bare var rørt af uvaskede hænder fulgte lige efter med sort plamager.

Brødene fik eleverne til at tænke lidt mere over, at det er vigtigt at vaske hænderne. Foto: Facebook/Jaralee Metcalf

Den skive, hvor der var brugt håndsprit var der kommet en stor klump mug på.

Resultatet blev delt på sociale medier, hvor Jaralee Metcalf skrev, at man skulle huske at minde børn om at vaske hænder, og at håndsprit ikke var et alternativ til at vaske sine hænder.

Nu håber underviserne at børnene har lært nok af eksperimentet til at huske at vaske deres hænder.

Håndsprit er ikke en erstatning for at vaske sine hænder. Foto: Facebook/Jaralee Metcalf