Klamt fund lukker badestrand

Badegæster ved Bådbyggeriet i Dyreborg på Fyn kunne ikke komme hurtigt nok op ad vandet, da de pludselig fandt toiletpapir, der flød rundt i vandet.

Og det var der god grund til, for det viser sig nemlig, at nogle af husstandene i området ved en fejl har deres spildevand koblet på regnvandsledningen, som fører direkte ud i badevandet.

Det skriver Fyens Stiftstidende.

Ifølge Christian Møller, direktør for FFV, er det indtil videre konstateret, at seks huse ejendomme, som er fejkoblet, men han forventer, at endnu flere huse er koblet forkert.

Har foregået i årevis

Heldigvis ser det ikke ud til, at badegæsterne er blevet offer for colibakterier fra spildevandet, hvilket er vildt, for ifølge Christian Møller der med stor sandsynlighed sluppet spildevand ud i badevandet i årevis.

- Det har været sådan i rigtig, rigtig mange år. Sikkert fra en gang slut 60’erne eller 70’erne, for de steder, vi har kunnet konstatere det, er det nogle meget gamle installationer, siger han til Fyens Stiftstidene.

Der bliver nu iværksat undersøgelser, som skal klarlægge omfanget, og det betyder, at der er lange udsigter til en dukkert for badegæsterne.

Der er i mellemtiden blevet sat et skilt op ved stranden, som advarer gæster.