Klamt fund på kendt café

Der er café au lait, steak tartare og crepes på menukortet. Men da Fødevarestyrelsen kom forbi parisercafeen Sebastopol på Nørrebro i København, fandt de mere end franske fristelser.

Kontrollanten konstaterede sorte områder af formodet skimmel flere steder i køkkenet samt tykke belægninger af snavs i opvaskemaskinen.

- I skab under håndvask i barområde, ses der i bund mindre pøle af gammelt vand, samt grønne og sorte belægninger af formodet skimmel på væg og rørføring, står der bl.a. i kontrolrapporten fra besøget den 2. november.

Den manglende hygiejne gav en bøde på 15.000 kr.

Café på Nørrebro erstatter sur smiley med glad

Annonce:

Det er ikke mere end godt to måneder siden, at cafeen fik en bødt på ligeledes 15.000 kr. på grund af dårlig hygiejne. Ved et besøg i starten af september fandt Fødevarestyrelsen 'mange små fluer', en væg, der fremstod snavset, og sorte belægninger af formodet skimmel.

Kinagrillen: Et uddøende madsted

Ekstra Bladet har været i kontakt med en af Sebastopols ejere, Tommy Juhl Jepsen, som bad om at få spørgsmål tilsendt på mail. Det fik han, men vendte ikke tilbage, og besvarede hverken opkald eller sms.

Vi ville ellers gerne have haft svar på følgende spørgsmål:

- I er en af de mest kendte cafeer i København, som mange nok forbinder med god kvalitet og orden i sagerne - hvad er jeres reaktion på kontrolrapporten?

- I en rapport fra starten af september var der også anmærkninger fra Fødevarekontrollen. Hvordan vil I sikre, at I fremover lever op til hygiejnekravene?

- Hvad vil I sige til gæster, som måske overvejer at drikke deres kaffe et andet sted?

I stedet må vi nøjes med virksomhedens kommentar i kontrolrapporten:

- Jeg kan godt se det, vi får gjort det rent, konstateres det kortfattet.

Annonce:

I maj og i midten af september besøgte Fødevarekontrollen Sebastopol uden anmærkninger.

Bor du for klamt til at knalde?