Klamt kølerum: Restaurant Flammen får bøde

Fødevarestyrelsen har givet Restaurant Flammen en bøde på 10.000 kroner, efter de endnu en gang kunne konstatere mangelfuld rengøring i deres restaurant i Kolding.

5. april var Fødevarestyrelsen på opfølgende besøg i restauranten, og her kunne de konstatere, at et kølerum var rigtig beskidt.

'Hylder i kølerrum fremstår med belægninger af snavs/produktrester. Vægge/kant ved gulv ved indgang til kølerum fremstår snavsede og der ses indtørret produktrester på væggen lige indenfor kølerum,' skriver Fødevarestyrelsen i deres kontrolrapport.

Det var ikke kun kølerummet, som var godt beskidt. Også i området, hvor der bliver vasket op, fandt styrelsen problemer med rengøringen.

'Gulvet omkring opvaskeområdet fremstår snavset under opvaskemaskine og under aftagerbord, kanter indvendig i opvaskemaskine fremstår snavsede,' fremgår det af rapporten.

Det bødegivende besøg kommer som opfølger på en lunken smiley i februar, der medførte varsel om to opfølgende kontrolbesøg i restauranten.

I rapporten forklarer Restaurant Flammen, at det er på grund af nyt personale i køkkenet, at der ikke er styr på rengøringen.

Direktør undskylder

Administrerende direktør for Restaurant Flammen Piet Klein undskylder over for Kolding Netavis og lover, at der nu skulle være styr på rengøringen.

- Vi har efter besøget strammet op på både rengøringsrutiner, tjeklister og procedurer omkring overs nedlukningsrutiner, så dette ikke sker igen. Det er meget beklageligt og uvant for os at få en sur smiley, så vi er både pinlige, frustrerede og kede af det. Derudover har vi haft fat i vores eksterne rengøringsselskab, og vi har taget et ekstra fryserum i brug, siger Piet Klein.

Han understreger dog, at der ikke har været problemer i området, hvor maden tilberedes.