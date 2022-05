'Klamt og ildelugtende'

Hvis du havde planer om en dukkert på stranden i Greve, skal du nok overveje dit valg igen. På et stykke af stranden lugter der nemlig fælt, og en tyk og fedtet sort masse er skyllet ind på stranden.

I en lokal Facebookgruppe for Greve er et billede af den ildelugtende masse delt, og flere mener, at det er konsekvensen af den slam, der er suget op fra Københavns havn i forbindelse med udførelsen af den stærkt omdiskuterede kunstige ø Lynetteholm og dumpet i Øresund.

Havbiolog Jens Peder Jeppesen er enig i, at det 'grangiveligt ligner' noget, der har at gøre med dumpningen fra Lynetteholm.

- Jeg har set billedet af det, men jeg har endnu ikke selv været ude at se det eller lugte til det. Men det ser ud som efterladenskaber fra noget, man enten putter ned eller har gravet op fra havbunden.

- Det ligner grangiveligt, at det er noget, der er skabt i forbindelse med dumpningen fra Lynetteholm, siger han.

Umuligt at have kontrol

Han understreger, at det under alle omstændigheder er noget skidt at dumpe den forurenede jord i Køge Bugt.

- Det er rigtig svært at have kontrol med noget, man lægger i eller graver op i Øresund, fordi strømmen er så stærk. Man har ingen kontrol med, hvor det ryger hen. Derfor bør man ikke klappe ting, altså efterlade det på havbunden, siger han.

Dumpningen vil også påvirke dyrelivet i Køge Bugt, mener Jens Peder Jeppesen.

- Der vil være nogle langsigtede konsekvenser for dyrelivet i havet. Det, der sker nu, kan have store konsekvenser for biodiversiteten i havet på og omkring dumpningsstedet i Køge Bugt. Men det er jo svært at måle og bevise, at det er det, der er årsagen.

- Uanset hvad er det noget skidt, siger han.

Maskinerne er i fuld gang med at fjerne slam, så den kunstige ø Lynetteholm kan etableres i København. Slammet køres til Køge Bugt, hvor det dumpes, og det har givet så voldsom kritik fra både ind- og udland, at dumpningen nu er sat på pause. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Minister vil se på andre løsninger

Der har længe været massiv kritik af løsningen med at dumpe slammet fra Lynetteholm-byggeriet i Køge Bugt. Både fra Sverige og fra flere danske organisationer har der været advaret om alvorlige og uoprettelige konsekvenser for havlivet.

Torsdag i denne uge var transportminister Trine Bramsen og miljøminister Lea Wermelin kaldt i samråd om sagen. Her lovede de at se på alternativer, men understregede, at andre løsninger ville risikere både at fordyre og forsinke det enorme projekt.

Også omkring Refshaleøen og Margretheholms Havn i København ser vandet mildest talt uindbydende ud, efter anlæggelsesarbejdet af dæmninger ved Lynetteholm er begyndt. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

- Som politiker kan jeg bare konstatere, at der bliver ved med at blive rejst kritik fra fagpersoner. Det siger mig, at der er noget i processen, som vi er nødt til at genbesøge, sagde miljøministeren til Ritzau efter samrådet.

