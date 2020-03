Klamt slikkeri gik viralt: Is-slikker fængslet

En mand er blevet fængslet i 30 dage for at slikke på is i en bøtte i en butik og sætte dem tilbage på hylden

En 24-årig mand er blevet dømt for at overtræde loven ved at slikke på en stor bøtte is og sætte den tilbage på hylden til en intetanende kunde.

Han er ikke den eneste, som har lavet en lignende lovovertrædelse. Tilbage i 2019 var der nemlig en viral trend, som netop gik ud på at slikke på madvarer i supermarkeder, og sætter det tilbage på hylden til den næste kunde. Således har man eksempelvis tidligere kunne se en person drikke af en flaske for efterfølgende at sætte den tilbage på hylden.

Trenden er blevet udskældt og er nu også noget som myndighederne slår hårdt ned på.

D'Adrien L'Quinn Anderson fra Texas filmede slikkeriet, og er nu kommet i problemer. Han er nemlig blevet dømt. Det betyder, at han skal sidde 30 dage i fængsel ligesom han også skal betale mere end 16.000 kroner i bøde og godtgørelser til is-firmaet Blue Bell for at have forringet deres vare.

Ville gå verden rundt

Den unge mand erklærede sig skyldig i at have slikket på bøtten med is, og taget imod straffen. Det betyder, at han skal betale 1000 dollars i bøde for slikkeriet, ligesom at godtgørelsen til is-firamet lyder på 1565 dollars til Blue Bell, forklarer Jefferson County District Attorney's Office.

Den 24-årige Anderson filmede sig selv slikke på isen tilbage i august måned 2019. En måned tidligere havde en anden ung fyr gjort præcis det samme. Den anden unge fyrs optagelse gik ligeledes viralt og fik millioner af visninger online rundt om i verden.

Til det lokale politi havde den 24-årig Anderson fortalt, at han gjorde for at blive kendt online. Men den hoppede politibetjentene ikke på. De langede ud efter ham og sagde, at det var meget mere end et mediestunt.

- Han er bare en efteraber. Og den måde man stopper efterabere er ved at håndhæve overtrædelserne, og taget det meget alvorligt, fortalte Bob Wortham fra det lokale politi til CNN.

Købte den efter

Om samvittigheden vandt eller om det bare er rygdækning, så fortalte D'Adrien L'Quinn Anderson at han faktisk købte bøtten med is, som han havde slikket på, bagefter stuntet.

Men i retten var der ingen kære mor.

De fastholdt kravet om erstatning og fængsling, fordi det havde kostet dyrt for is-virksomheden, som måtte udskifte alle bøtter i køleskabet, som stod for skud for slikkeriet.

De kunne nemlig ikke risikere, at der var noget galt med nogen af deres produkter i køleskabet. De udtrykte ligeledes glæde over, at sagen er afsluttet.

Blue Bell havde en måned tidligere set samme stunt, og havde derfor fjernet mange af deres produkter fra hylderne hos supermarkederne.

- Madspild er ikke nogen joke. Og vi tolererer ikke at folk spilder vores produkter på den måde, lød en hård udmelding fra is-virksomheden Blue Bell ifølge CNN.

