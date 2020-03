Klapper og larmer: Karantæne-danskere holder sammen

Danskerne fortsætter deres ceremonier under karantænen og på Vesterbro klapper beboerne omkring Gråstensgade aftenen på hæld for at hylde de danskere, der knokler for befolkningen i sundhedssektoren

På Gråstensgade på Vesterbro har beboerne siden i går klappet og hujet for de danskere, der tager sig af de syge.

Der sker efter skuespiller Rasmus Hammerich oprettede et Facebook-event Danmark klapper og larmer onsdag eftermiddag efter opfordring af en veninde, og hele gaden klappede med.

- Der er så mange, der sidder alene i deres lejligheder under karantænen, og på den her måde kan vi alligevel være sammen, siger han til Ekstra Bladet bag sin hoveddør.

Aftenens ceremoni tog kun tre minutter, men talte omtrent 30 åbne vinduer med hujende, klappende og larmende danskere, der afsluttede seancen med et fælles 'godnat, vi ses i morgen'.

Christianshavns Kanal vil skråle med

På Christianshavn har forsøger Trine Oxvig at gøre Hammerich kunsten efter med fællessang klokke 17.15 hver dag under karantænen. Selvom hun i første forsøg måtte nøjes med at synge for et par naboer, var initiativet til at skråle Kim Larsens 'Christianshavn Kanal' velkomment blandt naboerne.

- Kan man få lov at ønske en sang til i morgen, lød det blandt andet fra en mand, der slukkede sin nikotintørst på gaden.

Trine Oxvig fandt ligesom Rasmus Hammerich sin inspiration på Facebook, hvor videoer af naboskaber, der synger og snakker på tværs af gårdene, florerer blandt brugerne.

- Vi må jo væbne os med den vigtigste slags mod i den her tid. Tålmod, smiler Trine Oxvig fra sin altan på anden sal, inden hendes nabo bryder ind og beklager, at hun ikke har taget make-up på under sin hjemmekarantæne og måske ser lidt skræmmende ud.

Danskere synger fra vindueskarme og altaner

Italiens borgere spillede for

I Italien er borgere i flere byer begyndt at synge sammen fra altaner og vinduer for at øge sammenholdet i en periode, hvor Italien er lukket ned på grund af coronavirus.

Italien er det land i verden, hvor der efter Kina er registreret flest personer, der er smittet med coronavirus - og personer, der har mistet livet som følge af virusset.

Flere end 21.000 er smittet, mens flere end 1400 er omkommet i landet. Det viser en opgørelse fra Johns Hopkins University i Baltimore, USA, natten til mandag dansk tid.

Det har fået de italienske myndigheder til at lukke landet ned og bede alle borgere om at blive indendøre, hvorfra flere borgere nu spiller og filmer koncerter, der skal styrke sammenholdet under karantænen.