Klar til camping på trods af corona

- Så er det forår, smiler den ældre kvinde og misser mod solen, idet hun går forbi den lukkede bom over vejen.

Dagny Hejlesen Jensen er fastligger på Grønhøj Strand Camping i Nordjylland. Sammen med sin søn er hun i gang med at gøre vognen klar til sæsonen, som efter planen starter til påske.

- Men vi har jo hørt, at flere andre først åbner senere, så måske de også ender med at gøre det her, siger Dagnys søn Jens Jørgen Jensen til Ekstra Bladet.

IKKE FORBUD De danske myndigheder har indtil nu ikke påbudt campingpladserne at lukke. Men der er stillet krav om, at 'fællesaktiviteter som legepladser, legeland, badeland, restaurant, fællesrum med videre skal holdes lukket'. Det gælder dog for ikke toilet-bygninger, selv om netop toiletter regnes for at være en mulig smittekilde. Her skal man dog sørge for en særlig god rengøring.

- Men jeg er jo alene, så der er ingen, der skal forbyde mig at tage herop for mig selv, tilføjer Dagny med et suk.

- Vi tager selvfølgelig ikke herop, hvis de holder lukket, slår sønnen dog fast, mens han tjekke campingvognen.

Dagny åbner et lille telt med cykler og havestole. Selvom hele verden er lukket ned pga. corona, ligner alt her sig selv.

- Åh, det kan ikke beskrives, så meget jeg glæder mig. Og så i det her vejr. Jeg er ægte campist.

I tvivl om åbning

Lidt længere nede ad kysten ligger den lille Fårup Camping mellem træer og marker. Indtil videre er den skarpe forårssol lejrchefparret Marianne og Jens Anker Christensens eneste gæst.

Jens Anker Christensen og hunden Dolly er snart klar til Fårup Campings gæster - men det er stadig usikkert, om de åbner op til påske. Foto: Anita Graversen

- Vi har ikke taget stilling til, om vi skal åbne eller ej. Det er virkelig svært, lyder det fra Jens, der går og ordner haven omkring campingpladsens hovedhus, der også er familiens hjem.

- Lige nu er det en fordel for os, at vi aldrig har så mange gæster i foråret. De kommer først, når Fårup Sommerland åbner, forklarer han.

- Så vi overvejer at åbne for de få faste, men give dem hvert sit toilet og bad, og så lukke køkken og alt andet ned, fortæller Marianne.

En lignende model tænker indehaver af Løkken By Camping Lis Nørgaard over.

- Men bliver pladsen fyldt, så står vi af, det er for farligt. Vi er virkelig i tvivl. Jeg håber, myndighederne melder noget ud, så vi ved, hvad vi skal, siger hun.

Varerne skal på plads i Løkken By Campings minimarked uanset hvad, men indehaver Lis Nørgaard tror i bedste fald kun, hun åbner pladsen op i begrænset omfang. Foto: Anita Graversen

