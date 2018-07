Klasselærer fyret: Gav elever tidligt fri

Ved du noget, eller har du tip? Skriv en sms til 1224 (alm. takst) eller send en mail til 1224@eb.dk

Afskedigelsesnævnet skal vurdere, om det var tjenesteforsømmelse, da en børnehaveklasselærer fra Vinderup Skole lod eleverne få tidligt fri for at køre i bus ud til en børnefødselsdag sammen med forældrene til en af eleverne - uden ledsagelse af læreren.

Det skriver Dagbladet Holstebro-Struer.

Holstebro Kommune mener, at læreren har forsømt sit arbejde, og personen er derfor afskediget med virkning fra 1. januar 2019.

Men det er hverken forældre eller Vestjysk Lærerforening enige i. De kræver afskedigelsen af læreren trukket tilbage, skriver avisen.

Og selvom der i tirsdags var et møde, hvor man forsøgte at komme til enighed, så lykkedes det ikke, og nu skal sagen tages op i Afskedigelsesnævnet.

- Det er min grundlæggende opfattelse, at der ikke er sket nogen tjenesteforseelse, og selv hvis der måtte være det, så kan det ikke være så alvorligt, at det konstituerer en afskedigelse af en medarbejder med 21 års erfaring, siger advokat Jørn Kempel fra Danmarks Lærerforening til avisen.

- Oftest er man ikke enige om, hvad der er foregået. Men det er vi faktisk her. Det, vi er uenige om, er juraren, dels hvorvidt der er tale om tjenesteforseelse og dels, at vi synes, at det er uproportionelt at fyre læreren på baggrund af en eventuel forseelse, siger han.

En af uenighederne ligger i en mail, som børnehaveklasselæreren sendte ud til forældrene, hvor man fra kommunens side ikke mener, at forældrene er blevet tilstrækkeligt orienteret om, at læreren ikke kom med.

Over for Dagbladet Holstebro-Struer ønsker Holstebro Kommune ikke at kommentere personssager.