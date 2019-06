Klima-advarsel: Isbjørn i trafikken

En isbjørn på afveje er for to dage siden blevet set i den russiske by Norilsk flere hundrede kilometer fra sit normale område. Her var den søgt hen for at lede efter føde. På helt utrolige billeder kan man blandt andet se isbjørnen på en befærdet gade i byen, hvor den stille og roligt passerer gaden i trafikken, mens adskillige bilister holder tilbage for den hvide, store isbjørn.

Det skriver flere medier heriblandt BBC og CBS News.

Isbjørnen leder her efter mad i nærheden af en fabrik i byen. (Foto: Ritzau Scanpix)

Isbjørnen, der så sulten og udmattet ud, gik rundt i den store industriby, hvor den også ledte efter mad i nærheden af en fabrik.

Der er tale om en hun-bjørn, der i øvrigt konstant blev overvåget af biologer og eksperter i Ruslands nordligste by Norilsk. De vil nu undersøge bjørnen og herefter bestemme dens videre skæbne.

En isbjørn midt i trafikken i en stor by er en klima-advarsel, som mange mennesker kan forstå. Klimatiske ændringer og stigende varmegrader i polaregne har været skadelig for isbjørnenes levevilkår. Mange af dem er derfor blevet tvunget til at søge efter mad på land langt fra deres naturlige omgivelser.

Allerede i februar måned blev der erklæret nødtilstand i flere russiske landsbyer i den arktiske region af Rusland, da adskillige isbjørne invaderede landsbyerne for at søge føde. Billeder fra ø-området Novaya Zemlya viste adskillige isbjørne, der hærgede diverse bygninger i området.

Isbjørnen udforsker industribyen for at finde føde. (foto: Ritzau Scanpix)

Måske kan jeg finde noget at spise her. (Foto: Ritzau Scanpix)

En isbjørn på afveje i den russiske by Norilsk. (Foto: Ritzau Scanpix)