Klima-aktivister stormer kulmine i Tyskland

Hundredvis af klimademonstranter brød lørdag aften gennem politiblokader og stormede en af Tysklands største kulminer.

Aktivisterne vil sætte fokus på det akutte behov for at håndtere klimaforandringerne. Det sker, få dage efter at en plan om at gøre EU klimaneutral i 2050 blev opgivet.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Demonstranterne ignorerede advarsler fra tysk politi, om at det ikke ville være sikkert at befinde sig i minen.

Derudover havde ejerne i den tyske energivirksomhed RWE truet med at ville sagsøge alle uvedkommende personer i minen.

Der har de seneste år været fokus på Garzweiler-minen i det vestlige Tyskland blandt klimaaktivister. Det skyldes, at RWE havde planlagt at rydde skovområder for at udvide den 48 kvadratkilometer store mine.

- Det er vigtigt at øge presset på regeringen, som ikke gør nok for at modarbejde klimaforandringerne, siger Selma Schubert, der deltog i demonstrationen lørdag.

Aktionen mod minen var blandt flere demonstrationer i nærheden af minen og et nærliggende kraftværk lørdag.

Tidligere lørdag blokerede demonstranter midlertidigt jernbanespor, der bruges til at transportere kul.

Op mod 8000 mennesker deltog i lørdagens demonstrationer i Tyskland. Det anslår den tyske klimagruppe Bund.

Mange af dem, der deltog i demonstrationerne lørdag, var skoleelever og studerende, som også deltog i en stor klimademonstration fredag. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Mellem 20.000 og 40.000 unge aktivister fra i alt 17 lande demonstrerede fredag i den tyske by Aachen nær grænsen til Holland og Belgien.

Demonstrationen var en del af den svenske teenager Greta Thunbergs fredagsstrejker - Fridays for Future.

De seneste måneders tiltagende klimademonstrationer har for nylig fået den tyske kansler, Angela Merkel, til at støtte op om målet om at gøre Tyskland klimaneutral i 2050.