Klima-bedstemødre i protest: Limer sig fast

To kvinder fra protestbevægelsen 'Grannies for the future' - eller på dansk - 'bedstemødre for fremtiden' har fået nok.

De har fået nok af udsigten til klimaforandringer - og at politikerne ikke gør nok for at bremse klimakatastrofen.

Derfor tog Giovanna Lewis og Annie Webster fra det sydlige England sagen i egen hånd, da de afbrød byrådsmødet i Dorchester i regionen Dorset, hvor det højaktuelle emne om energiforsyning blev diskuteret.

Bedstemødrene med slag i limede hver en hånd fast til et skrivebord i salen, hvorefter de kritiserede rådet for dets manglende handling mod klimaforandringerne.

Det skriver BBC.

Modtog buh-råb

De to kvinder trådte ind i råds-salen sidste torsdag, da et rådsmedlem talte i lovprisning om atomkraft.

Snakken om atomkraft kom på baggrund af et ønske om, at Storbritannien skal være uafhængigt at russisk gas og olie, og her havde de to kvinder noget at sige.

De pointerede i deres erklæring, at det vigtigste var at bevæge sig i en grønnere retning.

Ifølge mediet fortalte kvinderne, at der er et behov for at bevæge sig mod mere vedvarende energi og mere isolering for at reducere behovet for fossile brændstoffer.

De to kvinder fortalte i salen, hvor de ifølge Metro blev modtaget af buh-råb, at de er medlemmer af flere organisationer, men at de stillede op under 'grannies for the future's' faner.