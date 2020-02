Klima-march: Lancier for politisk korrekte

DE - TALER - PÅ - BORGEN - MEN - DET - VIRKER - IKKE, råber vi i kor.

Det sker i samme rytme som de berømte slagord 'El pueblo unido jamás será vencido' (et samlet folk kan aldrig besejres), der fik vinger under Pinochets militærdiktatur.

Denne fredag formiddag får parolerne kun modstand af en kraftig vind over Knippelsbro.



Dansk journalistiks enfant terrible

Min kone poserer storsmilende, som var vi til karneval i Manilla, da jeg foran Christiansborg tager billeder af kampklare aktivister iført strikhuer, flyverdragter og skilte i koordineret rødt. Vi er med i Folkets Klimamarch.

- Udenrigspolitik er blevet indenrigspolitik, råber Sara fra Folkets Klimamarch indledningsvist.

Hun er allerede hæs.

Sidste år i maj var de 40.000 protesterende. Nu er der 97.

Hver fredag besøger man et nyt ministerium ’for at sikre, at politikerne lever op til deres løfter’.

Alle kan være med

Jeg spørger en gråskægget herre iført windbreaker og et ’Sluk for Nordsø-olien’-skilt, om løsningen kunne være atomkraft?

- Vi er uenige om løsningen, og derfor kan alle være med i dag, siger windbreakeren.

Vi lander uden for Udenrigsministeriet, hvor Jeppe Kofod i dag har lovet at sige noget populært.

Vi bliver inddelt i grupper, der skal tale om, hvordan vi får flere folk på gaden, og hvorfor det giver mening at gå til Folkets Klimamarch.

Flyskam

- Hvad stiller vi op med flyskam, spørger jeg.

- Det er noget lort, lyder det fra en anden kvinde i gruppen. Hun hedder Mette og arbejder på et forlag, hvor hun har sat to psykologer i gang med skrive en bog om shaming-mekanismer.

Esther, der er engageret i en grøn studenterbevægelse, supplerer:

- Mange tror, klimakampen handler om at shame andre folk. Vi prøver at være konstruktive og komme med politiske forslag.

Gruppearbejdet er slut. Nogle mellemfolkelige græshoveder taler. De forlanger klimaretfærdighed for de fattige. Og de vil gerne dele et håb ved at sige, at der ingen grund er til at blive klimadeprimerede.

- HØRT, råber en kvinde klædt ud som pingvin.

Ministeren

Ministeren lader vente på sig. FÅ - NU - TJEK - PÅ - DEN - FORHANDLING, synger vi på melodien til ’I Can’t Get No Satisfaction’, og så glider vi over i ’Imagine’: HVIS - DU - SYNES - JEG - ER - EN - DRØMMER - SÅ - HAR - DU - GANSKE - SIKKERT - RET.

I netop det sekund træder en smørhåret Jeppe Kofod ud af det tilknappede Udenrigsministerium. Folk kan ikke se ham, udenrigsministeren er ikke så høj, så han må op på ølkassen. Aktivisterne klapper.

- Tusind tak, fordi I kommer og demonstrerer for en hjertesag. Det er rigtig vigtigt, hvad vi gør i Danmark. Jeg vil altid tage klimaspørgsmålet op, altid!

Jeg spiser kød, jeg kører i dieselbil, jeg opvarmer huset med brændeovn, jeg bor i en kommune uden affaldssortering, og jeg krydser gerne kloden i fly et par gange årligt.

Kan godt mime med

Men derfor kan man godt mime med under den ugentlige klimamarch. Som windbreakeren siger:

- Alle kan være med.

Det er som at deltage i en lancier for politisk korrekte. Alle trin er indstuderet og aftalt på forhånd. Selv ministeren kender dem og danser med.