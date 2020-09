Klima, misundelse eller parkering: - Bare der dog var et budskab

Det siger Københavns Politi om sagen

- Vi er meget opmærksomme på, at der igennem en længere periode har været udøvet hærværk mod biler på Østerbro, siger vicepolitiinspektør Jesper Bangsgaard hos Københavns Politi.

- Det er noget, vi tager alvorligt. Vi har en efterforsker, der kigger på det, og så har vi nærpolitiet i området, der også har fokus på, at det er noget, der sker.

Vicepolitiinspektøren kan ikke oplyse, hvor mange anmeldelser, der i alt ligger på hærværket i området. Men han bekræfter, at der er flere end de knap 30, som Ekstra Bladet er bekendt med.

- Problemet med anmeldelserne er, at selvom vi kan se et mønster i hærværkene, så kan det være meget forskelligt, hvornår på dagen, det sker.

- Vores nærpoliti går rundt i området, men vi har ikke noget signalement på personen. Vi har ikke ret meget at gå efter. Der er ikke videoovervågning i de områder, og der ikke nogen, der har set nogen gøre det, fortæller Jesper Bangsgaard.

- Det eneste, vi ved, er, at der bliver brugt en spids genstand.

Jesper Bangsgaard fortæller også, at de endnu ikke har beviser eller anden baggrund for at kunne efterforske handlingerne inden for et bestemt motiv.

Men han nævner, at mulige motiver kunne være misundelse, mangel på parkeringspladser, eller slet og ret personer, der har set sig sure på en bestemt SUV-bilejer, men ikke aner, hvilken bil vedkommende ejer.

Københavns Politi opfordrer borgere, der ser noget, til at kontakte politiet.