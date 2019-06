Klimaaktivister amok: Stormer tysk kulmine

- Regeringen gør ikke nok mod klimaforandringer.

Sådan lyder budskabet fra klimaaktivist Selma Schubert, da hundredevis af demonstranter lørdag stormede kulminen Garzweiler i Vesttyskland og endte i voldsomme sammenstød med politiet.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

På video fra stedet kan man se, hvordan de mange aktivister indtager kulminen og kommer i klammeri med politiet i forsøget på at råbe den tyske regering op.

Foto: Federico Gambarini/DPA/AFP/Ritzau Scanpix.

Tidligere på dagen lykkedes det aktivisterne at spærre togskinnerne, der bruges til at fragte kul fra minen, der er en af Tysklands største.

- Det er vigtigt at øge presset på regeringen, siger aktivisten Selma Schubert ifølge nyhedsbureat AP om årsagen til den voldsomme aktion.

Samtidig med at kulminen blev stormet, tog flere tusinde demonstranter del i en fredelig klimamarch gennem landsbyerne nær kulminen.

Nogle gik knapt så meget til makronerne som de aktivister, der stormede kulminen. Foto: Federico Gambarini/DPA/AFP/Ritzau Scanpix.

Ejeren af minen, det tyske forsyningsselskab RWE, var allerede før weekenden voldsomt upopulær. Selskabet har nemlig ifølge AP truet med at rydde et skovområde for at udvide kulminen.

