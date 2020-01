Klimaaktivister besætter ejendom i protest

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

En gruppe 14 personer gjorde i nat et forsøg på at blokere en ejendom nær Everdrup på Sydsjælland.

Aktionen blev udført af selverklærede klimaaktivister, som trængte ind på ejendommen. De ønsker med blokaden at vise deres protest mod Baltic Pipe - en stor gasrørledning, som er ved at blive anlagt på tværs af Danmark af Energinet.

- Vi rykkede en flok ind med henblik på at besætte huset, og det lykkedes. Grunden til, vi var der, er, at det hus, som er der nu, skal rives ned for, at der kan bygges en kompressorstation i forbindelse med Baltic Pipe, som er et projekt, vi er meget imod, siger Morten Maler, der er talsperson for gruppen af klimaaktiviser fra nattens aktion til TV2 ØST.

- Vi føler, vi har gjort, hvad vi kunne med klagebreve og høringssvar imod Baltic Pipe, men det har ikke vakt opsigt, så derfor føler vi, det er nødvendigt at skabe noget mere opsigt, som får flere til at interessere sig for projektet, tilføjer han.

Politiet var ved nattens blokade hurtigt fremme og bad aktivisterne forlade stedet, der ejes af Energinet.

- Vi fik anmeldelsen af ejeren klokken 1.46. Vi kørte derud og fandt nogle personer på ejendommen. Nogle inde i ejendommen og nogle i nærheden af ejendommen. Vi talte med dem, hvorefter de blev bortvist, siger politiinspektør Tom Trude til TV2 ØST.

- Det er gået uden problemer. Vi traf 14 personer derude, de blev alle bortvist og ingen anholdt.

Det er anden gang på få dage, at klimaaktivisterne forsøger at blokere ejendommen. 1. januar 2020 forsøgte klimademonstranterne at blokere ejendommen. Aktivisterne ved endnu ikke, om der vil blive arrangeret flere forsøg på at blokere byggegrunden. Blokaden bliver senere på dagen fulgt op af en demonstration i Everdrup. Ifølge arrangørene mødes man ved byens kirke, hvortil der også kører bus til fra København.

De samlede omkostninger til gasledningen er på 12-16 milliarder kroner, hvoraf Energinet og den danske stat skal betale halvdelen.