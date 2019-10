Klimaaktivister går amok: Så får de vreden at føle

Aktivister fra gruppen Extinction Rebellion stillede sig op på et tog i London Underground for at standse trafikken

Hvis man har en sag, man tror på, er det kun fantasien, der sætter grænser for midlerne til at opnå målet.

Torsdag morgen gik det da også hedt for sig, da en række klimaaktivister fra den globale bevægels Extinction Rebellion, havde sat sig for at korrumpere myldretrafikken i Londons undergrund.

Her havde demonstranter blandt andet limet sig fast på taget af en metro på stationen Canning Town i den østlige del af engelske hovedstad - til stor forargelse for de mange forsinkede morgenpassagerer.

Det skriver en række udenlandske medier blandt andet CNN.

Se også: Hundredvis af klimademonstranter anholdt på aktionsdag

Thunberg demonstrerer i USA: - Vi giver aldrig op

Endte i kaos

Seancen endte da også i det rene ragnarok, da en utilfreds pendler lod sin vrede gå udover en af aktivisterne på taget.

Her fik han fat i demonstrantens ben, hvorefter han trak ham hele vejen ned.

De mange passagerer, der overværede episoden, forsøgte siden at stoppe demoen med flere fysiske tilnærmelser.

Først da mere venligtsindede tilstedeværende samt togpersonale blandede sig, stoppede optøjerne.

Flere anholdt

Ifølge British Transport Police (BPT) er fire personer anholdt i sagen, mens specialenheder stadig er til stede på stoppet Shadwell Station, hvor 'fire yderligere aktivister fortsat protesterer'.

Selvom en række passagerer har beklaget sig over optøjerne, mener Extinction Rebellion, at aktioner, som dem man så torsdag, er nødvendige, hvis der skal opnås 'radikale ændringer i tilgangen til klimakrisen'.

- Folk bliver nødt til spørge dem selv, hvorfor de tror, at nogle overhovedet har lyst til at sætte sig selv i en situation lignende den, vi så i morges, siger en talsmand fra organisationen Joel Scott-Halkes til CNN.

- Det her handler ikke om at gå efter specifikke transportmidler, men om at forstyrre almindeligheder helt generelt. Vi skal gøre op med alt, og vi bliver nødt til at ændre tingenes gang drastisk, fortsætter han.

I en erklæring fra Extinction Rebellion torsdag morgen lød det også, at vold 'kan være en løsning' for demonstranterne, mens de også er villige til at 'havne i fængsel for sagen'.

Gruppen så for første gang dagens lys sidste år.

De involverede metro-stop var tidligere torsdag helt lukkede, men er siden åbnet igen.