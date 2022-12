Klimaaktivister optrapper: Truer med at ødelægge kunstværker

'Just Stop Oil'-aktivister truer med at optrappe deres aktiviteter. Dyrebare kunstværker kan stå for skud

De har smidt kartoffelmos på Van Goghs 'Solsikker' og Claude Monets 'Høstak' - og limet sig til Johannes Vermeers 'Pige med perleørering'.

Nu kan der være mere på vej, lyder det fra 'Just Stop Oil'-aktivister, som også er kendt for metoder som at blokere veje og udøve hærværk på bygninger for at få budskabet ud over rampen.

Det skriver britiske Sky News.

Inspiration af fortiden

Talsmand for Just Stop Oil Alex De Koning udtaler til mediet, at det er 'sindssygt', at flere mennesker er forargede over de målrettede auktioner mod dyrebare kunstværker end oversvømmelserne i Pakistan, der har fordrevet millioner af mennesker fra deres hjem.

Blokering af veje er også en del af bevægelsens repertoire - men nu kan mere hårdhændede metoder være på vej. Foto: Henry Nicholls/Ritzau Scanpix

De Koning fortæller at gruppen muligvis går i sufragetternes fodspor, som kæmpede for kvinders stemmeret i slutningen af 1800-tallet. De var kendt for, på dramatisk vis, at skære malerier i stykker for at få budskabet ud.

- Hvis vi bliver nødt til at eskalere, så lader vi os inspirere af fortidens succesfulde bevægelser, og gøre alt, hvad vi kan, udtaler han.

Ultimativt krav

De hårdhændede metoder kan blive en realitet, medmindre den britiske regering imødekommer Just Stop Oils krav om at sætte en stopper for fremtidige gas- og olieprojekter.

Flere aktivister, der har forbindelse til bevægelsen, er tidligere blevet idømt fængselsstraffe for deres utallige aktioner. To belgiere blev blandt andet idømt fængselsstraf for deres infight med Vermeers 'pige med perleørering'.

Det er dog ikke noget der skræmmer dem, hævder de.

- I fængsel får du i det mindste tre måltider om dagen, logi og vand.

- Om 20 års tid, hvem ved så om det er tilfældet for millioner af mennesker?, lyder det fra De Koning.