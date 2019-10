Klimaaktivister sprøjter falsk blod ud i London: Det gik helt galt

Klima-aktivister fra gruppen 'Extinction Rebellion' sprøjtede tidligere i dag 1800 liter falsk blod ud foran det britiske Finansministerium i London.

Det falske blod blev sprøjtet ud via slangen på en gammel brandbil, hvorpå der på et banner stod: 'Stop med at finansiere klimadøden.'

På et tidspunkt gik det dog helt galt, da brandslangen pludselig kom helt ud af kontrol og slangede sig hen ad jorden, mens det falske blod sprøjtede i alle retninger og blandt andet også ramte klimaaktivisterne.

Det skriver flere medier heriblandt BBC, The Guardian og Metro

Trapperne op til det britiske Finansministerium flød også med det falske blod. Foto: Ritzau Scanpix

Miljø-gruppen Extinction Rebellion live-streamede aktionen, og i videoen kan man høre en aktivist sige følgende:

'Det her er symbolsk for at vise regeringen, at Storbritannien har blod på deres hænder'.

Under aktionen sprøjtede man også det falske blod direkte op på de fine hvide vægge på det britiske Finansministerium. Demonstranterne forsikrede dog, at det falske blod bestod af vand, der var blandet med mad-farve. De forsikrede, at den røde farve sagens kunne vaskes af regeringsbygningen.

Aktionen foregik under mottoet: Stop med at finansiere klima-døden. Foto: Ritzau Scanpix

Metropolitian Politiet i London tog dog ikke situationen lige så afslappet som demonstranterne. De oplyser nemlig, at fire personer blev anholdt i forbindelse med aktionen. Tre mænd og en kvinde, der nu er sigtet for hærværk.

Det var også aktivister fra Extinction Rebellion, der 1. september i Danmark blokerede en McDonald's på Frederiksberg og prøvede på at forhindre kunderne i at komme ind og spise deres burgere.

Her sprøjtes der falsk blod ud af slangen fra toppen af brandbilen. Foto: Ritzau Scanpix