Klimabevidst dansk due: Dropper flyvningen

'Det due(r) jo ikke uden billet det der', sådan lyder en af de mange kommentarer til 36-årige Liv Stoltzens video på det sociale medie Facebook.

Hun har nemlig filmet en due, der tager metroen fra Vanløse Station og står af igen på Flintholm.

- Det er faktisk ikke første gang, jeg ser den, fortæller Liv Stoltzen til Ekstra Bladet.

Tatovøren så duen første gang for flere måneder siden, hvor hun var helt sikker på, at den da var i stor fare ved at være inde i metroen.

- Jeg tænkte bare: 'Der er en due! Den skal bare ud', og jeg jagtede den rundt i hele metroen, men hver gang jeg fik den ud af én dør, gik den bare ind igen af den næste, fortæller hun.

En meget klog due

Da Liv skulle af metroen, fandt hun derfor en kontrollør for at fortælle ham om den vildfarne due.

- Han siger til mig: 'Det skal du ikke tænke på, den står af på Flintholm'. Jeg var simpelthen målløs, men det er jo så sødt, fortæller hun.

Og ganske rigtigt.

Da Liv søndag tog metroen, stod duen på ved Vanløse Station, gik ind og fandt sig en plads - og stod af, da den nåede Flintholm Station.

- Den gør jo ikke andet, end at den rydder op. Den har regnet ud, at folk taber mad i metroen, så den er jo bare smart, fortæller hun.

Kender den godt

Flere på Facebook har da også oplevet, at duen kører med metroen.

'Jeg har kørt den samme tur med den due for 1-2 måneder siden', skriver en.

'Det er da vores faste rengøringsdue. H*n samler krummer hver dag', skriver en anden.

Der er også et par stykker, der har bemærket, at der er tale om en yderst miljøbevidst due.

'Jamen toget er jo også en langt mere miljøvenlig måde at rejse på fremfor flyvning. Og det er tilmed billigere', lyder det i en kommentar.

'Hvorfor flyve, når man bare kan tage toget? Og helt uden bøde', skriver en.