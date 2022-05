Klimademonstranter klipper hul i hegn ved lufthavn

Klimademonstrationerne fortsætter i København.

I fredags var det ved Slotsholmen, men i dag er det i Kastrup Lufthavn.

- Situationen er den, at klimaaktivisterne ankom omkring klokken 12:00, hvor de var til stede nede i Terminal 3. De sang og viste deres bannere, siger Rasmus Baad, der er pressevagt i Kastrup Lufthavn, til Ekstra Bladet.

- Efter kort tid fik lufthavnens sikkerhedsvagter og politiet eskorteret demonstranterne stille og roligt ud af lufthavnen. Samtidig var der to demonstranter, der klippede hul i hegnet ind til landingsbanen, hvor de prøvede at komme ind. De blev dog hurtigt stoppet af vagterne.

Politiet fik sammen med Københavns Lufthavns fjernet demonstranterne fra landingsbanen. Foto: Kenneth Meyer

Martin Kajberg, som er vagtchef hos Københavns Politi, bekræfter, at politiet er til stede ved Kastrup Lufthavn i forbindelse med demonstrationen.

- Vi er til stede ude ved Kastrup Lufthavn, hvor vi har frihedsberøvet nogle demonstranter jf. politiloven. Det drejer sig om cirka 15 demonstranter.

- Vi har også anholdt to demonstranter for at forcere hegnet ind til landingsbanen. Vi er i øjeblikket i gang med, at finde ud af hvilken sigtelse der skal rejses imod de to.

Vagtchefen kan ikke bekræfte, at de to demonstranter har klippet hul i hegnet, men han konstaterer, at de har forceret hegnet.

De to anholdte demonstranter er en del af de 15 frihedsberøvede.

Opdateres..