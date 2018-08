Klimaforsker efter ekstrem-sommer: Det skal koste menneskeliv

Selvom den danske sommer har været ulidelig, skal man nok til at vænne sig til det.

Sådan lyder profetien fra professor i klimaforandringer og direktør på Nansen Centeret i Bergen, Sebastian Mernild, der blandt andet er hovedforfatter på den kommende FN-klimarapport.

- Det er ikke kun i det sydlige Europa, at vi ser høje temperaturer.

- Både i Los Angeles, Denver, Montreal, Tbilisi, Jerevan og Tokyo har de alle steder oplevet varme temperatur-ekstremer, hvilket er stærkt bekymrende, siger han til Ekstra Bladet.

Rundt om i Sydeuropa lyder prognosen fra Storbritanniens meteorologiske tjeneste, The Met Office, at der i løbet af de kommende dage vil være op mod 48 grader varmt, hvorfor de advarer tilrejsende turister mod heden.

- De temperaturer, vi ser lige nu, er ekstreme. Når man kigger i klima-historiebøgerne er det lang tid siden, at man har set så mange varme-rekorder på en sommersæson.

Den altoverskyggende årsag til de varmere temperaturer, skal findes i den øgede CO2, der er i atmosfæren. Ligningen er ret simpel:

- Jo højere koncentrationen er i atmosfæren, jo højere bliver temperaturerne forventeligt, siger Sebastian Mernild.

De danske strande har været fyldt til randen med svedende badegæster. Foto: Mogens Flindt

Dansk varmerekord står for skud

Men til trods for at flere områder har mærket ikke-før-set varme, har andre dele af verden haft det langt køligere.

- Hos os på de nordlige breddegrader har vi haft meget tørre og varme forhold henover sommeren. Men ser vi mod Grønland og det østlige Canada, så har de haft temperaturer, der har været under gennemsnittet., siger klimaprofessoren.

Ser man globalt på temperaturen, er den kun på vej ét sted hen: Op.

Siden 1880 er gennemsnitstemperaturen steget med 1,2 grader, mens vores eget kongeriges temperatur er steget med 1,4 grader.

- Hvad der var normalt vejr i 70'erne, er ikke længere normalt vejr i dag, da kloden er blevet varmere.

- Det ekstreme vejr, som vi ser nu, vil forventeligt i fremtiden gå hen og blive normalt klima, siger Sebastian Mernild.

Lige nu lyder den danske varmerekord på 36,4 grader, som blev målt i Holstebro i 1975.

- Det er ikke utænkeligt, at vi om nogle årtier og kommer over 40 grader på grund af den forventeligt stigende mængde af CO2 i atmosfæren, Sebastian Mernild.

Skal ikke vente længere

Uden at skulle være bagklog så mener Sebastian Mernild, at vi burde have reageret på ophobningen af CO2 langt tidligere.

- Prøv at høre; videnskaben har siden 1896 vidst, hvad stigende koncentration af CO2 i atmosfæren vil gøre ved temperaturen.

- Når man har trukket videnskaben over i den samfundsmæssige debat, bliver den forplumret. Det har gjort, at man politisk ikke har reageret tidsnok på det, vi ser lige nu, siger han, mens han samtidig håber på, at sommeren 2018 har været et wake-up call.

Dog er der ikke meget optimisme at spore.

- Det skal koste penge og menneskeliv, før vores politikere reagerer på de klimamæssige budskaber.

- Der kommer nok til at gå årtier før der gøres, hvad der skal til for at minimere klimaskaderne. Det er deprimerende at tænke på, at vi kommer til at spilde endnu mere tid.

- Jo længere vi venter, jo mere varmt og ekstremt bliver klimaet forventeligt, afslutter en frustreret klimaprofessor.