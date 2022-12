Klimaktivister kylet ud af kendisrestaurant

Der er ikke plads til klimaaktivister på Salt Bae's restaurant, der er kendt for at sælge gigantiske bøffer

Han er kendt for sine ekstravagante videoer med på sociale medier, hvor han med sine store overarme drysser salt ned på endnu større knaldrøde bøffer.

Salt Bae - der har det borgerlige navn Nusret Gokce - er blevet et fænomen på internettet, og succesen har han brugt til at åbne restauranter rundtomkring i verden, hvor der er rift om bordreservationerne.

Lørdag blev hans restaurant i London Nusr-et indtaget af klimaaktivister, der kaprede flere reserverede borde.

De mener nemlig, at restauranter, hvor der bliver solgt så meget kød er et 'symbol på et ødelagt system'.

- Mens to millioner mennesker er afhængige af fødevarebanker i Storbritannien lige nu, sælger influencer-kokke guldbelagte bøffer for mere end 1.000 pund, siger 20-årige Ben Thomas, der kaprede et af bordene på restauranten, til Sky News.

Det var dog ikke længe, at klimaaktivisterne fik lov til at være på restauranten.

Videoen, som du kan se øverst i artiklen, viser nemlig, at de blev smidt på gaden af personalet.