Klimastjerne: Vi skal lave ballade

Alexandria Ocasio-Cortez alias AOC er på ingen tid blevet en af USA’s mest indflydelsesrige politikere. Men hendes popularitet gælder ikke kun indenfor de amerikanske delstats grænser.

På Rådhuspladsen i København indtog det 29-årige kongresmedlem scenen med massiv opbakning. Her havde flere hundrede danskere trodset det silende danske gajol-regnvejr for at høre hendes tale under fredagens klimamarch. Til dem lød opfordringen:

- Vi skal lave ballade, for det er sådan, vi bliver hørt. Vi har en mission. En klima-mission, som kræver, at vi råber højt og stiller politikerne til ansvar, råbte Alexandria Ocasio-Cortez i mikrofonen og fortsatte:

- Danmark I er et af de lande, som USA kan lære noget af. I er fremtiden! Klimaforandringerne bliver ikke bekæmpet af magthavere men af jer.

Ekstra Bladets udsendte nåede at fange den unge klima-komet efter hendes tale og spurgte hende om, hvad hun mest kan lide ved Danmark:

- Jeg elsker infrastrukturen, svarede AOC prompte og skyndte sig i læ for det våde vejr.

Alexandria Ocasio-Cortez har gæstet København i forbindelse med C40-klimatopmødet, hvor borgmestre fra 96 storbyer deltog.

Powerkvinden

Under hendes visit har hun blandt andet postet en Instagram-video til sine fire millioner følgere, hvor hun hylder den spritnye Metrocityring.

Overfor Ekstra Bladet fortalte flere af de fremmødt fans, at hun er den frontfigur, som har størst gennemslagskraft:

- Hun er simpelthen den sejeste. Hun tør sige nogle ting i USA, som der nok ikke er så meget opbakning til på samme måde som i Danmark.

- Hun er en fighter. En powerkvinde. Jeg tror ikke, at jeg var blevet fanget af klimaaktivismen, hvis det ikke havde været for hende, siger en anden Alexandria Ocasio-Cortez-støtte.

- Hun giver ikke en skid for Trump. Dét kan jeg virkelig godt lide. At hun sætter ham på plads, lyder det fra en tredje tilhører.