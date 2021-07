Kloakvand løbet løbsk: Al badning frarådes flere steder i København

Det røde flag er hejst i Københavns Havn.

Al badning frarådes tirsdag i adskillige af københavnernes yndlings havnebade. Det gælder Islands Brygge Havnebad, Kalvebod Bølge, Fisketorvets Havnebad og Halfdansgade Badezone, skriver Politiken.

Årsagen til advarslen er, at der er løbet kloakvandet ud i badevandet.. Grundet voldsom regn er kloaksystemet kommer under et sådan pres, at kloakvandet er løbet ud i havnen.

Derfor er det nu sundhedsfarligt at bade ved havnebadene.

- Spildevandssystemet med kloakker, pumper og bassiner virkede egentlig som det skulle, men når de så er fyldt op med den megen regn, lukker vi noget vand ud i havnen for at det ikke skal komme op i gaderne. Så systemet virkede, men der vil komme overløb med så intensiv regn, som vi havde i lørdags, siger Astrid Skotte, der er presseansvarlig hos hovedstadens forsyningsselskab HOFOR, til mediet.

Ifølge Politiken er siden lørdag løbet 90.000 kubikmeter spilde- og regnvand ud i Øresund. 10 procent af det er kloakvand, resten er regnvand.

Nyheden kommer på et uhensigtsmæssigt tidspunkt for københavnerne, der formentlig havde set frem til at bade tirsdag, hvor DMI forventer temperaturer omkring 27 grader midt på dagen.

Det er anden gang på blot 10 dage, at der er løbet kloakvand ud i badevandet grundet voldsom regn.