Klodens vildeste rutschebane: Gys med 130 km/t i 68 meters højde

Det bliver ikke vildere, hurtigere, dybere, højere og længere.

Den enorme forlystelsespark Wonderland i den canadiske by Vaughan er til påske klar med det højeste og dybeste gyser-skrig i form af dive coaster-rutschebanen 'Yukon Striker', og det bliver ikke for legebørn med sarte nerver og højdeskræk.

Monsteret med et skrog af stål vil hæve sig 68 meter over jordens overflade, og også foretage en undersøisk rejse eller to.

Tag en virtuel tur i den nye monster rutsjebane her. Video: Canada's Wonderland

Dobbelt så høj som Rundetårn

Rutschebanen er næsten dobbelt så høj som Rundetårn i København, og forlystelsen giver også baghjul til alle andre rutschebaner af den type ved at være 1105 meter lang, og ved at togvognene vil skyde en hastighed på 130 km/t, når tyngdekraften er helt på toppen.

Rutschebanen vil også skille sig ud ved at have en 90 graders nedkørsel på 75 meter, der kan få selv de mest stabile maver til at vende sig.

Få overblikket - se 'Yukon Striker' fra oven her. Video: Canada's Wonderland

En tur i fænomenet vil inkludere loops og to undersøiske tunnel-trips under en kunstig sø og over en gangsti, hvor fodgængerne kan se togpassagererne dybt i øjnene - og helt sikkert høre deres skrig.

Næsten et års forarbejde

'Yukon Striker' har vinteren igennem været under konstruktion, og før håndværkerne gik i gang var rutschebanen resultatet af 10 måneders idéudvikling og arkitekt-forarbejde.

Den afløser 'SkyRider', som blev pillet ned i 2014, og som vil genopstå med et nyt navn i en forlystelsespark i den italienske by Livorno.