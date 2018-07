Klodset! Betinget fængsel og stor bøde for salg af kopi-Lego

En sydkoreansk mand får både bøde og betinget fængsel for at sælge Lego-kopier

En bøde på 10.000.000 koreanske won (svarende til 56.000 kroner) er, hvad en sydkoreansk mand kan se frem til, efter han er blevet dømt skyldig i at sælge kopier af det ikoniske stykke legetøj Lego.

Det skriver det danske firma i en pressemeddelelse.

Manden har blandt andet solgt kopiudgaver af Lego-produkterne Lepin, Lele og Sy.

Under en ransagning af mandens butik konfiskerede de sydkoreanske myndigheder i alt 1348 produkter.

Han er blandt andet blevet dømt for at have solgt 2627 Lego-efterligninger på et år.

Udover bøden er manden ligeledes blevet idømt ti måneders betinget fængsel.

I skal ikke kopiere os!

I pressemeddelelsen understreger giganten, at de hverken kan eller vil tolerere, at deres produkter bliver kopieret.

- Vi sætter pris på, at de sydkoreanske domstole og myndigheder ihærdigt arbejder for at beskytte og håndhæve rettigheder.

- Vi vil fortsætte vores bestræbelser for at sikre, at forældre og børn kan foretage oplyste valg, når de køber legetøjsprodukter, og at de ikke vildledes af forsøg fra selskaber på at lave legetøj, der prøver at være noget, det ikke er, siger Robin Smith, juridisk ansvarlig for Lego i Kina og Asien, pressemeddelelsen.

I december 2017 vandt Lego også en sag om kopivarer.

Se også: Lego vinder kopisag mod kinesiske Bela Friends-klodser

Læs mere, om Lego og kopier her:

Se også: Lego i global kopi-krise: Danske forbrugere kan blive snydt

Se også: EU-Domstolen slår fast: Lego-manden er unik

Se også: Danskerne raser over stort byggemarked: Vil sælge kopi-Lego i massevis