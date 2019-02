Klon deporteres forud for topmøde

Howard X, som er indbygger i Hongkong og imiterer Kim Jong-un, afholdt i sidste uge et uofficielt topmøde sammen med Russell White, der er kendt for at imitere den amerikanske præsident, Donald Trump. De to komikere blev i kølvandet på mødet tilbageholdt af det vietnamesiske politi, skriver AFP.

Efterfølgende har de vietnamesiske myndigheder ugyldiggjort Howard X' visum og givet ham besked om, at han vil få plads på et fly tilbage til Hongkong.

- Satire er et magtfuldt våben mod ethvert diktatur. De er bange for et par fyre, som ligner virkeligheden, siger Howard X, der i stil med den nordkoreanske diktator var iført en sort dragt og et par sorte briller med tykt stel.

Forud for mødet mellem USA og Nordkorea slog de to komikere ellers fast, at de har intentioner om at neddrosle Nordkoreas nukleare ambitioner for at sikre verdensfreden.

- Vi arbejder hen mod fred. Gennem forhandlinger med dialog vil vi selvfølgelig hjælpe Nordkorea, forlød det fra canadiske Russell White.

Udmeldingen vakte glæde hos modparten.

- Forhåbentligt kan han se gennem fingre med alle mine nukleare missiler og løfte sanktionerne, svarede Howard X.

De to mænd blev senere tilbageholdt af de vietnamesiske myndigheder under et interview med en lokal tv-station. De fik efterfølgende besked om at stoppe deres efterligninger af de to statsledere.

Men selvom de vietnamesiske myndigheder sender Howard X retur til Hongkong, lukker de ikke munden på ham.

- Den rigtige årsag er, at jeg blev født med et ansigt, der ligner Kim Jong-uns. Det er den rigtige forbrydelse, siger Howard X.

Ifølge Howard X bliver han udvist, fordi den nordkoreanske leder 'ikke har en humoristisk sans'. Det er dog ikke første gang, at myndigheder i asiatiske lande sætter en stopper for komikeren. Ved de olympiske vinterlege i 2018 i Sydkorea blev han nemlig ført væk af sikkerhedsvagter, fordi han dansede foran nordkoreanske cheerleaders.