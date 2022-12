Kloster lukket ned: Alle munke sendt på afvænning

Et munkekloster i Thailand er lukket ned. Det sker efter, at alle munkene blev taget i at være på methamfetamin. Munkene er nu sendt på afvænning. De buddhistiske munke rammes ofte af skandaler

Alle fire munke på et lille kloster i det centrale Thailand blev mandag tvunget af politiet til at tage en narkotest.

Resultatet var ikke som munkene ønskede det. De testede nemlig alle positive for methamfetamin.

Også lederen af klostret.

Munkene blevet taget med af politiet og er nu sendt til afvænning på en klinik. Det skriver en række internationale medier.

- Templet er nu tomt og de lokale landsbyboere er bekymrede for, at de ikke kan foretage deres aflads-gerninger, udtaler en distriktsansvarlig for munkeklostrene til AFP.

Aflads-gerningerne dækker blandt andet over, at de troende giver munkene mad.

Piller med methamfetamin kaldes 'ya ba' i Thailand. Området oversvømmes nu med meth. Foto: Lillian Suwanrumpha/Ritzau Scanpix

Meget meth i omløb

Skandalen med de meth-glade munke sker samtidig med, at Thailand og resten af Sydøstasien oversvømmes med det syntetiske narkotika methamfetamin.

Ofte bare kendt som ‘meth’.

Ifølge Vice News stammer det fra den såkaldte ‘gyldne trekant’ mellem Thailand, Laos og Myanmar.

Siden militærkuppet i Myanmar har meth væltet ind over området.

- Meth-produktion i det nordlige Myanmar steg sidste år fra allerede ekstreme niveauer og der er ingen tegn på, at det vil blive mindre, udtalte Jeremy Douglas, regional leder af FN’s agentur for narkotika og kriminalitet i Sydøstasien til Reuters tidligere på året.

Meth i pilleform kaldes for 'ya ba' i Thailand. Det er den mest populære form for methamfetamin.

- Meth og specielt 'ya ba' kan findes i hvert et hjørne af Thailand. Udbuddet er øget og lige nu er en pille billigere end en øl, udtalte Jeremy Douglas til mediet Thai Enquirer i august.

De buddhistiske munke i Thailand rammes ofte af skandaler. Foto: Sakchai Lalit/Ritzau Scanpix

Munke ofte i skandale

Den seneste meth-episode er bare den seneste af en lang række skandaler blandt Thailands omkring 300.000 buddhistiske munke.

Der har blandt andet været en række sex-skandaler.

Men munke er også blevet taget i hvidvask, spritkørsel, narkosmugling og endda mord, skriver Vice News.

- Det ultimative mål med buddhismen er, at folket bliver oplyst. Men store dele af samfundet er ved at forstå, at ikke alle munke er hellige eller respektable personer, udtalte Somboon Chungprampree, leder af International Network of Engaged Buddhists til Vice News.