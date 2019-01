Klub skal få studerende til at flytte 'hjem' til Thy

Et nyt fænomen i Aarhus er måske kun begyndelsen til en udvikling, som på længere sigt kan være med til at afhjælpe udkantsdanmarks problemer.

Klub Thy er oprettet af tidligere thyboere, der nu bor i Aarhus. Klubben skal samle folk fra området i det nordvestlige Danmark og folk med interesse for Thy.

Thy taber nemlig for mange 'kloge hoveder', der efter at have afsluttet deres uddannelser i den jyske hovedby ikke returnerer til deres oprindelige hjemegn.

- Vi mangler arbejdskraft. Læger, sygeplejersker, tandlæger og ingeniører. Her er faktisk en generel mangel på arbejdskraft. Der er flere, der flytter væk - især til Aalborg og Aarhus - end der er thyboere, der vender hjem igen. Når der flytter 250 mennesker til Aarhus, kommer der kun 150 tilbage igen, fortæller Christian Volmer Nielsen, erhvervskonsulent i Thisted Kommune, til Aarhus Stiftstidende.

Lignende klub i Aalborg

Christian Volmer Nielsen fortsætter om den triste og ødelæggende udvikling:

- Undersøgelser viser, at folk, der stammer her fra, har en meget større sandsynlighed for at flytte til Thy end andre. Derfor vil vi gerne bevare kontakten ved at lave nogle arrangementer, så vi har et netværk i Aarhus af folk med tilknytning til Thy, siger Christian Volmer Nielsen.

Klub Thy kan også bruges af virksomheder, der mangler praktikanter.

- Der er en super målgruppe af folk, der bor i Aarhus og synes, det kunne være sjovt at komme i praktik tre måneder i en virksomhed i Thisted, siger Christian Volmer Nielsen til Aarhus Stiftstidende

En lignende klub har eksisteret i Aalborg siden april sidste år med nu 250 medlemmer.