Klubberne er åbne: - En følelse af frihed

Onsdag 1. september måtte natklubberne åbne igen til glæde for særligt unge, som har savnet både dansegulv og mødet med nye mennesker

- Det er første gang, jeg er ude siden nedlukningen, så den skal bare have fuld gas!

Sådan lyder det fra 21-årige Frederikke Mørch, som sammen med sine nye studiekammerater har valgt at fejre natklubbernes genåbning på The Australian Bar på Vestergade i København.

Klokken er 23.00 torsdag 2. september, da Ekstra Bladet besøger The Australian Bar, også kaldet A Bar, og der er allerede en god stemning på dansegulvet.

Foto: Per Lange

Det bliver vildt

Jim Jørgensen driver A Bar, og han har glædet sig til, at dansegulvet kunne åbne igen.

- Folk fyrer den af. Der er måske allerede mellem 150 og 170 mennesker.

Også ude på Vestergade kan man mærke, at nattelivet er ved at vende tilbage til normal. Folk går rundt og drikker direkte ud af sprutflasker, venindegrupper holder møder om, hvor næste stop skal være, og fra en af klubberne kan man høre Rihannas klassiker 'Only Girl'.

- Man kan se på antallet af mennesker, der er ude, at folk har glædet sig. Og jeg tror, at fredag 4. september får én over nakken. Der bliver det vildt, siger Jim Jørgensen.

Foto: Per Lange

Tætpakket dansegulv

Aske Leth og Katharina Riese, begge 19 år, er taget med deres vennegruppe til A Bar. Det er første gang, de begge to skal på klub siden nedlukningen.

- Vi er her for at fejre genåbningen, kommer det fra Katharina.

Grundet deres alder nåede de begge to kun lige at prøve byen af, inden det hele lukkede ned for cirka 1,5 år siden.

Ingen af dem har ramt dansegulvet endnu, men det skal nås, inden natten er omme. Og selvom Aske ikke er den helt store dansemus, ser han alligevel frem til at bevæge kroppen.

- Jeg glæder mig faktisk. Det er bare fedt at være sammen med så mange unge.

Der kommer stadig flere mennesker til dansegulvet, og selvom A Bar er en stor bar, virker det allerede tætpakket.

Foto: Per Lange

Fri igen

Ekstra Bladet finder 18-årige Oscar Hartmann på dansegulvet i en dansecirkel med sine venner. Til dagligt er Oscar gymnasieelev på Borupgaard Gymnasium.

- For mig er det her rigtig byen, siger Oscar, som ellers har brugt lidt af sin ferie på at være på barer og værtshuse.

- Men det er bare ikke det samme.

Frederikke Mørch, som normalt læser til eventkoordinator i Roskilde, er heller ikke i tvivl.

- Jeg har savnet, at man kan kunne gøre, hvad man har lyst til. At være fri igen. Det er bare noget andet.

Noget andet

Barer har måtte være åben til kl. 02.00, og A Bar har også hold åbent som bar. Men Jim Jørgensen synes, det kan noget særligt, når dansegulvet kan tages i brug.

- Der har manglet noget. Det at kunne bevæge sig frit rundt med andre mennesker. Det tror jeg, folk har savnet, forklarer han.

Og det med at danse og møde nye mennesker, er noget folk kan genkende.

- Jeg har ikke rigtig mødt folk på samme måde. Det er bare fedt at snakke med mennesker, man ellers ikke ville have mødt, kommer det fra Aske Leth.

Foto: Per Lange

Den følelse kender Oscar Hartmann også til.

- Det er bare fedt at være sammen med andre unge mennesker på den her måde. Der er bare virkelig gang i den.

Der bliver langet farverige shots over disken ved A Bar, og folk hopper og synger med på diverse hits, som er blevet omsorgssvigtet det sidste 1,5 år. Afstandskrav og håndsprit virker allerede meget langt væk.

Til 10. september skal man stadig vise coronapas, hvis man vil på klub. Efter 10. september løftes alle restriktioner, da Covid-19 ikke længere anses for en samfundskritisk sygdom.