Knæk Cancer hacket: Gav du - nu skal du holde øje med din konto

Tusindvis af danskere sendte et bidrag, da indsamlingsshowet Knæk Cancer løb over Danmark, men nu kan der være en ærgerlig konsekvens ved at have bidraget.

Således skriver Berlingske i fredagens avis, at showet, som TV2 og Kræftens Bekæmpelse står bag, er blevet udsat for et hackerangreb i juni måned.

- Serveren var ikke blevet opdateret af vores eksterne leverandør over de seneste fire måneder, og der var en sårbarhed, som hackerne har udnyttet til at installere krypto-mining, siger Troels Gøgsig Larsen, IT-chef hos Kræftens Bekæmpelse.

Ifølge Berlingske dækker 'mining' over software, der verificerer transaktioner for kryptovaluta. Det kræver store mængder af datakraft og strøm, og derfor eftersøges hotspots, hvorigennem der kan udvindes kryptovaluta.

Ifølge Peter Kruse, cybersikkerhedsekspert hos CSIS Group, skal folk, der har bidraget, holde øje med deres konto fremover:

- Data som CPR-numre kan stadig bruges til at oprette abonnementer på forskellige tjenester, og man vil typisk finde ud af det ved, at man får en regning, eller der bliver trukket nogle penge - og så gælder om at reagere så hurtigt som muligt, siger han.

Kræftens Bekæmpelse oplyser til Ekstra Bladet, at 6500 mennesker er i fare, og at de er informeret.

- Man kan sige, at der er nogle, som har været inde i deres private datarum og kigge, og derfor skal de holde øje, siger Claus Fahrendorff, pressechef, Kræftens Bekæmpelse, og fortsætter:

- Det er ikke folk, som har støttet normalt. Det er folk, som har været inde og oprette deres egne indsamlinger, siger han.