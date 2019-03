Knæproblemer tvinger kronprinsen til at droppe VM-løb

Kronprins Frederik må opgive at være med i motionsstafetløbet ved VM i Cross lørdag i Aarhus. Han har overlastet sit knæ, oplyser direktør Jakob Larsen i en pressemeddelelse.

De mange løbere bliver dog ikke snydt for prinsens selskab.

Kronprins Frederik overrækker medaljer til seniorkvinderne og skyder flere af løbene i gang ved VM i Cross - en af løbesportens ældste og fornemmeste discipliner. Det drejer sig om U20 herrer og motionsstafetløbet.

- Kronprinsens rolle som starter for såvel de største talenter i verden og for motionsstafetten udtrykker på fornemste vis hele visionen bag VM Cross i Danmark, siger Jakob Larsen.

Ifølge direktøren har mændenes U20 klasse de absolut største løbetalenter i verden at byde på. Udøvere, som kronprinsen sandsynligvis vil gense i kommende år i kraft af sin rolle som IOC-medlem, mener han.

- Senere vil han sende motionsstafetterne med folk i alle aldre afsted. Den rolle synes vi repræsenterer ånden i det danske VM-værtskab - en løbefest for alle med alle, siger Jakob Larsen.

Kronprins Frederik tilmeldte sig løbet i januar. Det kunne lade sig gøre, fordi alle for første gang kunne tilmelde sig de åbne løb.

Sport og løb betyder meget for kronprins Frederik. Sin 50-års fødselsdag fejrede han med arrangementet Royal Run, der igen i år bliver gennemført, og giver alle danskere, der har lyst, mulighed for at løbe med kronprinsen.

Der er stadig åbent for tilmelding til VM Cross-motionsløbet på aarhus2019.dk. Eventen er særdeles publikumsvenlig med rig mulighed for at se verdens bedste løbere helt tæt på. Tilskuere har gratis adgang til årets once-in-a-lifetime løbefest, oplyser arrangørerne.