Knald på de danske datingsider: Markant stigning under coronakrisen

1,6 millioner. Så mange danskere er singler, men hvor meget dater vi egentlig, mens coronavirussen hærger?

Det er måske et spørgsmål, som mange går og stiller sig selv.

- For en uge siden gjorde vi det op, at der cirka er en øget aktivitet på 30 procent i de her dage, siger Morten Wagner, der er stifter og ejer af dating.dk, til Ekstra Bladet.

De danske singler dater stadig utrolig meget, selvom vi er midt i coronakrisen. Foto: Stine Tidsvilde

Engang hittede chatplatformene MSN og Chatroulette, hvor folk kunne se hinanden over webcam. Senere er platforme som Skype, Messenger og Microsoft Teams blevet lanceret, og der er i dag rigeligt med muligheder for at se hinanden virtuelt over nettet.

Og netop dette kan være en af forklaringerne på den øgede aktivitet. Dating.dk har nemlig benyttet sig af et lignende tiltag, så singlerne på alternativ vis kan mødes med hinanden.

- Vi gjorde det, at vi introducerede sådan en videochatfunktion, så folk kan chatte med hinanden via video. Det har man ikke kunnet førhen på dating, hvor man selv kan ringe nogen op, man egentlig ikke kender, lige så tosset, som man selv har lyst til.

- Man skal selvfølgelig først have deres telefonnummer, men man kan anmode om at lave et videoopkald, og så kan man acceptere det eller ej, og vi kan helt klart se, at det også har været en succes. Vi prøver jo at facilitere det så godt som muligt med de her nye betingelser.

Det er især foran skærmen, at singlerne er aktive i datinglivet. Foto: Olivia Loftlund

Hvad så med Tinder?

Hos den populære dating app Tinder er der også sket en lille udvikling, siden coronavirussen tog over og begyndte at holde mange singler hjemme. Der er ingen officielle tal for Danmark, men Ekstra Bladet har været i kontakt med en talsperson fra Tinder Sverige, der oplyser, at der generelt er sket en stigning i den daglige aktivitet på appen på verdensplan.

'De daglige samtaler på appen har været 20 procent mere om dagen på verdensplan, og i gennemsnit er samtalerne 25 procent længere end før. Mange skriver blandt andet om toiletpapir på deres profiler', skriver talspersonen fra Tinder i Sverige til Ekstra Bladet og uddyber.

'I disse prøvende tider kan det være rart at have nogen at tale med, og det kan gøre en verden til forskel. Folk kan transportere sig selv ud af 'selvkarantænen', og hen til andre steder i verden. De kan checke ind i deres hjemby, universitetsby eller naboby, der gennemgår de samme ting. Omend ikke andet, kan de lære, hvordan man siger 'hej' på et andet sprog,' lyder det fra Tinder.

Så stor er fremgangen Ekstra Bladet har kontaktet en række online datingplatforme, og alle de sites, der er vendt tilbage på henvendelsen, fortæller, at flere end normalt onlinedater. Senior.dk: Øget aktivitet på 35 procent i forhold til samme tidspunkt sidste år. Brugerne er desuden aktive 40 procent længere pr. login. Tinder: Øget aktivitet på verdensplan på op mod 20 procent om dagen. Samtalerne på appen er samtidig 25 procent længere end før. Dating.dk: Øget aktivitet med op til 30 procent. Mitdating.dk: Øget aktivitet op til 160 procent sammenlignet med samme tidspunkt sidste år.

Forventet stigning

Det kommer på ingen måde bag Morten Wagner, at der er sket en stigning i aktiviteten, siden coronakrisen begyndte i Danmark, og det er der flere forklaringer på, mener han.

- Jeg tror, det er svært for mange singler her i tiden. Det kan jo være hårdt at være single, når man sidder derhjemme og er alene.

- Vi havde jo nok regnet med, at aktiviteten ville stige. Det er meget godt i overensstemmelse med, at alle diskotekerne, barerne og restauranterne er lukkede, og så mangler folk jo en eller anden måde at møde hinanden på, lyder det fra Morten Wagner.