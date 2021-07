Knaldet for krypto-fusk for over 100 millioner

Svenske Roger Karlsson har lavet svindel med kryptovaluta for 100 millioner kroner, og han skal nu i fængsel i USA

3575 mennesker.

Det er så mange ofre, svenske Roger Karlsson har snydt over en syvårig periode i et svindelnummer med kryptovaluta for mere end 100 millioner danske kroner.

Karlsson blev i 2019 anholdt i Thailand og er nu blevet dømt til 15 års fængsel i USA, hvor svindlen er foregået.

Lovede 'astronomiske summer'

Roger Karlsson lovede de mange investorer, at de kunne få lidt over et kilo guld i udbytte, hvis bare de investerede omkring 100 dollars (cirka 600 kroner) i hans forretning 'Eastern Metal Securities' gennem kryptovaluta.

Guldudbyttet stod til omkring en kvart million kroner, da Karlsson blev anholdt. Svenskeren lovede dog, at hvis det usandsynlige skulle ske, at han ikke kunne betale dette guldudbytte, ville investorerne få deres penge igen i kryptovaluta.

Karlsson indrømmede i retten, at han på ingen måde kunne betale de penge, som han lovede investorerne. Pengene gik i stedet til, at den 47-årige svensker kunne købe dyre ejendomme, en væddeløbshest og et resort i Thailand.

Målrettet svindel og aliaser

Roger Karlsson fortsatte svindelnummeret over mange år gennem rebranding af fupfirmaet og sig selv. Svenskeren gik således under forskellige falske navne som Steve Heyden, Paramon Larasoft, Kenth Westerberg m.fl.

Karlsson målrettede sin svindel mod ressourcesvage personer, og flere af dem har ifølge dommen stadig store økonomiske problemer af den grund.

Retten har søgt om godtgørelse for de mange ofre.

