Knap 15.000 steder bør undersøges for forurening af fluorstoffer

Tusindvis af steder i landet kan være forurenet med de sundhedsskadelige fluorstoffer kendt som PFAS.

Det viser en kortlægning af Danske Regioner, skriver Politiken tirsdag. 14.607 steder i Danmark bør undersøges, lyder det.

- Hvis stofferne dukker op i drikkevandet, og grænseværdien bliver overskredet, så er det alvorligt, siger Hans-Jørgen Albrechtsen, som leder sektionen for vandteknologi på Danmarks Tekniske Universitet (DTU), til Politiken.

De farlige fluorstoffer er dog indtil videre kun i få tilfælde blevet fundet i drikkevand.

Det er Danske Regioner, der har ansvaret for jordforurening i Danmark, og som derfor også står for rensningen, i de tilfælde hvor der ikke kan uddeles et konkret ansvar for forureningen.

Næstformand for Danske Regioner Stephanie Lohse (V) siger til Politiken, at hun forventer, at PFAS vil dukke op på en stor del af de 14.607 lokaliteter, der er under mistanke.

Det skyldes, at man indtil videre har fundet PFAS-forurening på lidt over 80 procent af de omkring 1100 grunde, som man allerede har tjekket.

PFAS er en samling af flourholdige, miljøskadelige kemikalier. Det mest kendte er PFOS. Kemikalierne var tidligere populære i produktionen af bygningsmaterialer, fordi stofferne er brandhæmmende.

I dag er det generelt forbudt at anvende PFAS. Stoffet findes dog stadig i mange bygninger.

PFAS-stofferne er så udbredte i miljøet, at ethvert barn i Danmark fødes med dem. Gennem livet ophober stofferne sig i blod og organer og øger risikoen for blandt andet kræft og hormonforstyrrelser.

I foråret 2021 kom det frem, at PFOS havde spredt sig fra en brandskole i Korsør til en nærliggende mark.

Her gik køer fra Korsør Kogræsserforening i årevis og indtog stoffet gennem græsset. Giften spredte sig til aftagerne af oksekødet.

Der blev taget blodprøver af kogræsserforeningens medlemmer, og de viste stærkt forhøjede værdier af PFOS.