Knap 400 danskere fik udskrevet coronapiller i december

390 danskere fik udskrevet lægemidlet Lagevrio i løbet af december sidste år.

Det viser tal, der dækker over uge 50, 51 og 52. Tallene kommer fra Sundhedsdatastyrelsen.

Siden 16. december har det været muligt for danske læger at udskrive lægemidlet, der også kaldes coronapiller.

Pillerne gives til personer, der er i særlig risiko for et alvorlig forløb med covid-19.

Tallene fra Sundhedsdatastyrelsen viser desuden, at 44 procent af de patienter, der fik udskrevet lægemidlet, var under 65 år gamle.

Langt de fleste har fået lægemidlet udskrevet af egen læge. Blot tre procent har fået Lagevrio udskrevet af læger på sygehuse.

Coronapillen vurderes ifølge Sundhedsdatastyrelsen at reducere risikoen for indlæggelse eller død som følge af coronavirus med 30 procent hos patienter over 80, der har øget risiko for et alvorlig forløb med coronavirus.

Sundhedsdatastyrelsen skriver, at en pakke med Lagevrio indeholder 40 tabletter. De skal tages over fem dage.

Lagevrio var tidligere kendt under navnet molnupiravir. Midlet er udviklet af selskabet Merck.

I november indgik regeringen en aftale om levering af pillerne.

Da Sundhedsstyrelsen 16. december sidste år meddelte, at den anbefaler behandling med Lagevrio, fik lægemidlet kritik for ikke at være tilstrækkeligt virksomt.

Kritikken blev blandt andet fremført i Ugeskrift for Læger.

Her sagde Jan Gerstoft, der er professor i infektionsmedicin ved Rigshospitalet, at de foreløbige forskningsresultater med lægemidlet var for uklare. Desuden pegede de i for mange retninger til, at man kunne konkludere ret meget ud fra dem, mente han.

Sundhedsstyrelsen forsvarede beslutningen og sagde, at Lægemiddelstyrelsen havde vurderet, at behandlingen har effekt over for varianten omikron.

Desuden lød det fra styrelsen, at behandlingen var et af flere værktøjer, der kunne tages i brug i forhold til den stigende smitte.