Knastør erstatning for J-dag

Hvis danske ølentusiaster havde håbet på en våd erstatning for den traditionelle J-dag, må de sidde tilbage med en særdeles tør smag i munden.

J-dag er aflyst

For Carlsberg, der står bag Tuborg Julebryg, uddeler nemlig mundbind i stedet for øl. Og nej, koncernen har ikke fået udviklet et mundbind, som lader plads til en slurk i disse tørlagte tider. Tværtimod er der tale om et almindeligt stofbind.

Konkret vil koncernen uddele 40.000 mundbind, men koncernen forsikrer, at det ikke skal opfattes som en mundkurv, så øllene ikke kan drikkes.

Dette mundbind bliver erstatningen for årets J-dag. Foto: PR

- For et godt stykke tid siden kiggede vi ind i den J-dag, som vi plejer at holde 20.59 den første fredag i november, men det valgte vi at aflyse.

- Nu står vi i en situation, hvor tingene er spidset mere til. Og så er vi bare glade for, at vi bare kan gå ud og forære danskerne en lille julegave - noget som er anvendeligt. Jeg ser det ikke som en mundkurv; jeg ser det som en gave fra Tuborg, og så er det desværre ikke en øl i år, siger Christian Sveigaard, marketingchef.

Opfordrer ikke til fest

Meningen er, at mundbindene bliver delt ud på togstationer og banegårde mellem klokken syv og ti fredag, og så bliver det gentaget mellem klokken 14 og 17. Marketingchefen fortæller, at Carlsberg arbejder på højtryk for at få spredt markedsføringsstuntet ud over hele landet.

Han fortæller samtidig, at de traditionelle nissehuer, som ofte er mere populære end selve øllene også bliver hjemme, fordi de er associeret med fest:

- Vi opfordrer ikke til fest og slet ikke nu. Nu er vi nede på, at man kan forsamles ti. Det er ikke i tiden at opfordre til fest, siger Christian Sveigaard.

Kort anmeldelse

Ekstra Bladets skriverkarl har taget den hårde tjans at prøve det nye bind. Dommen er klar: Hvis meningen er, at man skal tage det hurtigt af, virker det efter hensigten. Det sidder særdeles stramt, og vi havde foretrukket en kold fra kassen i stedet.