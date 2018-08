Knippelsbro genåbnet i København

Knippelsbro er nu igen åben, efter en teknisk fejl havde sendt den gamle bro til tælling.

Det oplyser Københavns Politi på Twitter.

- Broen vil ikke lukke helt ned. Det er By og Havn, der styrer det. Men broen kan ikke lukke helt i. Den mangler lige at lukke de sidste 20 centimeter i, siger vagtchef Henrik Svejstrup ved Københavns Politi til Ekstra Bladet.

Broen er nu spærret for fodgængere, cyklister og billister.

- Vi har nu spærret broen af sikkerhedsårsager, da folk ikke respekterede bommene. Nu har vi personale derude, der sikrer, at folk ikke kan gå over, siger vagtchefen.

Københavns Politi henviser folk til at køre over Langebro i stedet for.

By og Havn oplyser, at det vil tage en time til halvanden, før broen kan åbne igen.