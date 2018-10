Knivstukket kandidat står lige med Lulas afløser i Brasilien

Højrefløjspolitikeren Jair Bolsonaro har for alvor fået vind i sejlene kort før præsidentvalget i Brasilien 7. oktober.

Således fører han med ti procentpoint ned til sin nærmeste rival, Fernando Haddad, der er Arbejderpartiets kandidat, i den seneste måling.

Samme måling viser, at det bliver dødt løb, hvis valget - som ventet - ender som et direkte opgør mellem de to kandidater.

Bolsonaro er stadig ved at komme sig oven på et alvorligt knivangreb, der næsten kostede ham livet under et vælgerarrangement i sidste måned.

Selv om han ikke har været i stand til at føre valgkamp siden angrebet, står han til opbakning fra 31 procent af vælgerne.

I samme måling står Fernando Haddad til 21 procent af stemmerne.

Haddad blev det brasilianske arbejderpartis præsidentkandidat, efter at en valgdomstol udelukkede ekspræsident Luiz Inacio Lula da Silva på grund af en korruptionsdom.

Det brasilianske valg skal afgøres i en duel mod de to største stemmeslugere 28. oktober, hvis ingen af dem opnår et flertal ved den første stemmerunde.

I en direkte duel mellem Fernando Haddad og Jair Bolsonaro står de begge til 42 procent af stemmerne. Resten af vælgerne har enten ikke truffet en endelig beslutning eller vil stemme blankt ved valget.

Den tidligere brasilianske præsident Lula afsoner i øjeblikket en 12 års fængselsdom for korruption. Han var præsident fra 2003 til 2010 og er fortsat Brasiliens mest populære politiker.

Lula, der nægter sig skyldig, planlagde i lang tid til trods for fængselsdommen at stille op til valget 7. oktober.

Men sent i august valgte en valgdomstol at blokere Lulas kandidatur. Afgørelsen blev siden stadfæstet i højesteret.

Før udelukkelsen førte Lula meningsmålingerne klart foran sin højreorienterede modkandidat.

På tredjepladsen i meningsmålingerne ligger centrumvenstrekandidaten Ciro Gomes. Han ser lige nu ud til at få 11 procent af stemmerne.

På fjerdepladsen ligger konservative Geraldo Alckmin med opbakning fra otte procent af vælgerne.