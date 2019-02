Knoglekrig på kirkegård

En regulær knoglekrig er brudt ud på en nedlagt kirkegård ved det lukkede psykiatriske hospital i Risskov.

Region Midtjylland har nedlagt kirkegården i forbindelse med et nyt byggeri i området.

Problemet er blot, at der stadig kan være uopgravede knogler tilbage i den nedlagte kirkegård.

Ifølge stiften.dk er en del borgere - med tilknytning til kirkegården - bekymrede over forholdene.

Der ligger blandt andet rester af afdøde patienter, læger og beboere begravet på stedet.

Imod nedlæggelsen

- Kan borgerne nære tillid til, at regionsrådet forvalter de etiske spørgsmål og kulturhistoriske værdier på en måde, så vi kan være de deraf følgende handlinger bekendte over for vore børn og efterkommere, siger Merete Sørensen til stiften.dk.

Kvinden er en af de mest ihærdige modstandere af nedlæggelsen af kirkegården.

Nu er kultur- og kirkeminister Mette Bock (LA) gået ind i knoglekrigen. Hun besøger på fredag kirkegården, hvor hun vil få en rundvisning.

Ingen legeplads

Projektdirektør Carsten Kronbrog fra universitetshospitalet i Skejby er ansvarlig for projektet. Han fastslår overfor stiften.dk, at kirkegården er nedlagt med respekt og værdighed.

Der er fjernet knoglerester fra de områder, som skal bebygges.

- Områderne med begravede efterladenskaber fra den nedlagte kirkegård bliver heller ikke hjemsted for eksempelvis legepladser, siger Carsten Kronborg til stiften.dk