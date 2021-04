Knud og Birthe bestiller fotovogn til deres vej

Ægtepar frustrerede førstehåndsvidner til hasarderet kørsel lige uden for deres dør i Resenbro - kun når fotovognen er her, dæmpes farten, siger de

5.700 biler i døgnet bidrager til støj og utryghed på Møllegårdsvej i Resenbro, men det bliver ikke bedre i 2030, når antallet af forbipassérende på fire hjul er beregnet til at være steget til 10.000 pr døgn.

Den forholdsvis brede hovedvej ind igennem den midtjyske forstad til Silkeborg indbyder til fart og hasarderede overhalinger. Det kan det lærerpensionerede ægtepar Knud og Birthe Nissen fra deres matrikel i nummer 40 tale med om.

- Vi købte huset i 2006, men desværre på en stille søndag, siger ægteparret med et glimt i øjet, der signalerer både selvironi og alvor.

- Trafikken er en så negativ faktor, at vi føler os stavnsbundne og har indstillet os på, at vi ikke kommer herfra, selvom vi måske gerne ville, siger Knud Nissen, der som lokalrådsformand flere gange har forsøgt at få Silkeborg Kommune til at gøre noget ved forholdene.

Martin bliver truet for at måle fart

Knud og Birthe Nissen på henholdsvis 67 og 66 år er især på vagt, når de har deres tre børnebørn på besøg. Trafikken på Møllegårdsvej er desværre kilde til nærmest konstant stress og uro. Foto Ernst van Norde

Det har dog ikke båret frugt, så ægteparret har flere gange benyttet sig af tilbuddet 'Bestil En Betjent' for at få en fotovogn på besøg.

- I modsætning til hos kommunen føler vi os hørt og imødekommet af politiet, siger Knud Nissen.

Fotovognen lægger ifølge Knud og Birthe en dæmper på trafikken i de fire-fem timer, den med jævne mellemrum er parkeret på en sidevej, men så er det også sagt.

- Folk advarer hinanden på kryds og tværs med blinkende lygter og på sociale medier. Det forstår jeg intet af. Politiet er her jo i en god og vigtig sags tjeneste, siger Birthe Nissen, der mener, at opstilling af stærekasser - og dermed permanent fartkontrol - er en bedre og mere effektiv løsning.

Danskerne slipper speederen Selvom der er er markant flere biler på det danske vejnet sammenlignet med for 10 og 20 år siden - der var tre millioner indregistrerede af slagsen 31. marts i fjor - så er antallet af fartsyndere faldet mærkbart. Mens der ifølge nye tal fra Rigspolitiet i 2017 blev registreret 603.057 sigtelser for overskridelse af hastighedsgrænsen, så var det tal faldet til 470.129 sigtelser i 2020. Faldet på mere end 130.000 sigtelser er noteret med tilfredshed hos Rigspolitiets Nationale Færdselscenter, som løbende administrerer og understøtter de i alt 14 politikredses indsats for øget trafiksikkerhed og færre ulykker. Faldet i 2020 er dog lidt større end forventet og bunder formentlig i coronakrisen, der lukkede landet ned første gang i marts i fjor. Vis mere Luk

Danskerne slipper speederen