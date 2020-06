Knuthenborg-direktør: Det vildeste vi nogensinde har gjort

- Det er nok det vildeste, vi nogensinde har gjort.

Sådan siger Knuthenborg Safariparks begejstrede direktør, Christoffer Knuth, om Elefantsletten, hvor Danmarks fire sidste cirkuselefanter flyttede ind lørdag.

- Det er så rigtigt at se dem her, nu hvor de har stået på ét ben i et cirkustelt så længe.

- Nu kan de få lov at være elefanter, og det er vildt, hvor hurtigt det er gået. Helt ærligt, det er virkelig fantastisk.

- Jeg synes, vi har prøvet meget, men det her er det mest fantastiske, vi nogensinde har lavet, siger han.

Ifølge Christoffer Knuth har elefanterne siden lørdag været igennem en tredjedel af det 140.000 kvadratmeter store udeområde.

- De har badet, rodet i mudder og spist græs i store mængder. Det fungerer fuldstændig fantastisk.

- De begynder at bevæge sig længere og længere væk, så det er bare så idyllisk, og folk er helt vildt glade for at se dem.

Han vurderer, at der har været omkring 10-20 procent flere besøgende end på samme tidspunkt sidste år.

Der har dog ingen problemer været med, at gæsterne har været for tætte.

- Folk har været gode til at holde afstand, og vi har virkelig mange vagter på, som sørger for, at folk ikke står for tæt.

- Vi skal have vagter på, for mange glemmer det jo let, når solen skinner. Men det går virkelig godt, siger Christoffer Knuth.

Det har kun været én episode, hvor folk begyndte at stimle sammen.

Elefanterne søgte hen i et hjørne af anlægget, som ligger tæt på et af Knuthenborgs andre udeområder, nemlig Dinosaurskoven.

- Folk skulle både se elefanterne og Dinosaurskoven, og begge dele er populært. Men hvis det er det værste, som er sket, så går det hele, siger Christoffer Knuth.

Hver morgen og aften er der en medarbejder fra Cirkus Arena hos elefanterne. Tre ud af de fire elefanter kommer nemlig derfra, og de er tæt knyttede til passeren.

Dyrene skal dog vænnes af med at se ham over et par måneder, fortæller Christoffer Knuth.

Elefantsletten er blevet til i samarbejde med Dyrenes Beskyttelse.