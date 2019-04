Ko amok til øko-dag

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Den årligt tilbagevendende øko-dag på Trintved i Dronninglund udviklede sig søndag til et drama, hvor mindst en kom til skade under mødet med en ko.

- Der var en ko, der desværre gik amok, fortæller en skræmt mor til to børn, som selv måtte løbe for livet, til Ekstra Bladet.

- Det er denne her famøse øko-dag, hvor køerne bliver sluppet løs på marken, hvor en ko på vej op ad korridoren mod marken vælter på vejen. Den ligger bare og kan umiddelbart ikke komme op at stå, fortæller Tina, som ikke ønsker sit efternavn frem.

Den sortbrogede, økologiske ko blev dog ikke liggende.

- Da folk begynder at gå forbi den, kommer den pludselig på benene og ender med at trampe på nogen, siger den 33-årige kvinde, som vurderer, at flere hundrede mennesker var kommet for at se det forårskåde kvæg.

- Alle folk kaster sig til side og går i panik, da den går til angreb igen. Nogle når at kaste sig om bag en halmballe, som koen stanger, før den løber op på marken til de andre køer.

Dansende øko-køer er et tilløbsstykke flere steder i landet, hvor de søndag bliver sluppet ud på marken. Arkivfoto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix

Tina og hendes datter på otte og søn på seks år slap uskadt fra den normalt hyggelige begivenhed på den nordjyske bondegård.

- Jeg flygtede for livet sammen med mine to børn. Min datter slog sine tænder, da vi kastede os ind i buskadset, men vi er okay - bare lidt rystede stadigvæk.

Ifølge Tina kom flere til skade, blandt andet et barn, som blev trampet på benet.

- Nogle blev hentet i ambulance, siger kvinden.

Danse-køer skaber feststemning Søndag klokken 12 er økologiske køer blevet sendt på græs på 59 gårde i Danmark. Den årligt tilbagevendende begivenhed har i år fokus på dyrevelfærd og klima. Sidste år mødte over 200.000 danskere op på gårdene for at opleve køerne danse ud på græsset. Det er ifølge formanden for Økologisk Landsforening, Per Kølster, vigtigt: - Det handler om åbenhed og troværdighed og om den livsglæde, der ligger i at opleve de her dejlige dyr, når de springer ud på græsset. Den troværdighed, økologien er bygget på, kan man komme og se ved selvsyn, siger han til Ritzau. Han betegner dagen som køernes forårsfest: - Man kan simpelthen se på sådan en dejlig stor krop, når den danser på fire ben, at det er festligt, siger Per Kølster, som ikek er i tvivl om, hvorfor køerne ter sig, som de gør. - Det kan kun forklares med én ting, og det er begejstring. De kan mærke, at foråret kommer. Det er fuldstændig som en galophest, der bliver sluppet ud af startboksen. De har kun én ting i hovedet, og det er simpelthen at komme derudaf og opleve græsset. Det er meget energifyldt, siger Per Kølster. Vis mere Luk

Ikke noget politimæssigt

Vagtchefen ved Nordjyllands Politi bekræfter, at en ko har opført sig uhensigtsmæssigt på Trintved.

- En fireårig pige er blevet væltet af en ko og blevet bragt på skadestuen i ambulance. Det er mig bekendt ikke alvorligt, siger Henrik Beck, som tilføjer, at politiet ikke har fundet anledning til at besøge bondegården.

- Der er ikke som sådan noget politimæssigt i det, siger vagtchefen, som tilføjer, at anmeldelsen om den vilde ko indløb klokken 12.15.

Tina har oven på den dramatiske øko-dag forklaret sine børn, at der ingen grund er til at frygte køer.

- Koen er ikke ond. Den har bare været bange. Og indtil den gik amok, var det en fantastisk dag. Det er det hvert år, og vi skal af sted igen næste år. Også for at vise børnene, at det bare var et uheld.

180 køer

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at komme i kontakt med Inge Merete og Leo, som siden 1982 har ejet gården Trintved, hvor de bor.

Ifølge deres hjemmeside har parret dyrket den økologisk siden 1999.

Leo er syvende generation på gården, som har været i familiens eje, siden stavnsbåndet blev ophævet.

De kunne aldrig finde på at gå tilbage til konventionelt landbrug og passer med hjælp fra tre ansatte og nogle weekendmedhjælpere de 180 sortbrogede, økologiske køer og 350 hektar agerjord, hvor der dyrkes græs, ærter og korn.

Til gården hører også 140 hektar skov, heste, katte og hunde til opdræt.